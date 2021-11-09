美股重點新聞摘要2021年11月09日

今日操盤前瞻

美國 10 月核心 PPI

日本 9 月進出口

鮑爾未談貨幣政策 Fed 官員鷹鴿論戰升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一 (8 日) 演說指出，新冠疫情導致的經濟衰退中，女性失業人數比男性還多，而縮小性別差距對於美國經濟至關重要。閱讀全文...

Fed 副主席：通膨居高不下意味著政策失誤

美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）周一（8 日）承認，通膨率遠高於 Fed 認為適當的水準，如果目前高通膨持續下去，意味著政策失誤。閱讀全文...

英特爾要緊張了！AMD 贏得 Meta 元宇宙大訂單

週一 (8 日) 美國半導體大廠 AMD 宣布贏得 Meta 訂單，將為 Meta 打造資料中心晶片，搶啖元宇宙商機。閱讀全文...

WSJ：中國擬發許可證 允許部分補教業者重啟課外輔導

華爾街日報 (WSJ) 周一 (8 日) 引述知情人士報導，北京政府計劃發放超過 10 張許可證，授權部分補教業者重啟課外輔導，消息激勵中概教育股走強。閱讀全文...

史無前例！東芝最早 2023 年拆分成 3 家公司

週一 (8 日)《日經亞洲評論》晚間最新報導，東芝 (Toshiba)(6502-JP) 最早將於 2023 年拆分成三家公司，主要營運基礎設施、裝置和半導體儲存設備。閱讀全文...

拜登 1.2 兆基建案過關 開拓重工等機械、建築材料股早盤勁揚

美國眾議院上周五表決通過 1.2 兆美元基礎建設法案後，重型設備製造商開拓重工（Caterpillar）與其他機械類股、建築材料製造公司周一（8 日）紛紛早盤勁揚。閱讀全文...