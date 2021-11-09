俄羅斯依承諾增加供應 歐洲天然氣價格下挫

歐洲天然氣價格下滑，因有跡象表明，俄羅斯可能開始逐步實現總統普丁 (Vladimir Putin) 的承諾，增加對歐洲的供應量。

在荷蘭交易的天然氣期貨下跌多達 6.2%，數據表明俄羅斯透過烏克蘭的天然氣流量增加。

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 已批准本月重新填充其歐洲存儲站點的計畫，而根據烏克蘭天然氣營運商的說法，他們預訂了周一在拍賣會上提供的一些額外管道容量，用於運往斯洛伐克。

普丁先前命令 Gazprom，一旦他們完成國內補庫存，則從 11 月 8 日開始填補其歐洲儲氣設施。雖然周一的流量並未提振，但到周二上午，天然氣供應已增加一倍多。

截至上午 10 點 24 分，基準歐洲天然氣期貨價格下跌 3.1%，至每兆瓦時 76.65 歐元。等效的英國合約下跌 3.2%，報每千卡 196.50 便士。

今年歐洲天然氣價格上漲了兩倍多，而俄羅斯在液化天然氣貨物被轉移到亞洲的同時，仍保持供應上限，意味著歐洲以十多年來最低的庫存開始了冬季供暖。

牛津能源研究所資深研究員 Katja Yafimava 表示，Gazprom 正在按照普丁的指示補充庫存，這表明冬季期間將能滿足長期供應的水準。