〈進出口統計〉財部：全年出口4000億美元「毫無懸念」 近11年來最大增速

財部表示，全年出口4000億美元可說是「毫無懸念」 。(鉅亨網資料照)
財部表示，全年出口4000億美元可說是「毫無懸念」 。(鉅亨網資料照)

在國際經貿續熱、原物料價格飆漲帶動下，10 月出口值首度突破 400 億美元達 401.4 億元美元，連續 16 個月正成長，財政部統計處處長蔡美娜說，全年出口值 4000 億美元已是「毫無懸念」，為近 11 年來最大增速。

財政部統計處今 (8) 日公布 10 月進出口統計，在科技與傳產貨類加持下，帶動 10 月出口首度突破 400 億美元，連續 16 個月正成長，也是金融海嘯以來最長上升週期。

蔡美娜分析，10 月出口首度來到 400 億美元新高峰，主要有四大因素，包括：一、全球景氣穩定復甦，二、疫苗覆蓋率提高加上年底採購旺季，科技新品上市對供應鏈的加成，三、新興科技與數位轉型催化，四、國際原物料上漲與需求增加所致。

進一步看出口 11 大貨類中，包括基本金屬與資通訊設備單月出口值分別為 38.5 億美元、58.8 億美元，運輸出口值 14.59 億美元，單月出口值雙雙創下歷年單月新高；至於機械出口值 25.06 億美元，則是歷年單月次高；化學製品出口值 21.9 億美元，則是歷年單月第三高。

蔡美娜指出，10 月主要出口貨品中，基本金屬與其製品受惠於各國基礎建設需求帶動，加上中國粗鋼減產影響，使得鋼價仍居高點，出口年增率 65.2% 創歷來最大增速。

至於資通與視聽產品雖受制長短料問題，但受惠於智慧裝置、雲端應用推升伺服器、顯示卡、筆電等需求延續，年增幅仍有 26.9%，前述兩貨類出口值皆已連續 4 個月創高。

累計今年前 10 月，包括電子零組件、資通與視聽產品出口規模均超越歷年全年水準，分別較去年同期增加 26.9%、25.8%。

展望後市，蔡美娜分析，今年以來出口值呈現逐季步步高升，統計前 10 個月包括總出口、總進口、進口資本設備等規模值均已突破歷年全年水準，根據主計總處預估，今年第 4 季到明年第一季，未來半年平均年增幅約 2 成左右，以此推估，單月出口值約 390 億美元到 402 億美元左右。

換言之，今年全年出口值達陣 4000 億美元可說毫無懸念，甚至有望在 11 月提前達陣，創下近 11 年來最大增速。

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