〈進出口統計〉財部：全年出口4000億美元「毫無懸念」 近11年來最大增速

在國際經貿續熱、原物料價格飆漲帶動下，10 月出口值首度突破 400 億美元達 401.4 億元美元，連續 16 個月正成長，財政部統計處處長蔡美娜說，全年出口值 4000 億美元已是「毫無懸念」，為近 11 年來最大增速。

財政部統計處今 (8) 日公布 10 月進出口統計，在科技與傳產貨類加持下，帶動 10 月出口首度突破 400 億美元，連續 16 個月正成長，也是金融海嘯以來最長上升週期。

蔡美娜分析，10 月出口首度來到 400 億美元新高峰，主要有四大因素，包括：一、全球景氣穩定復甦，二、疫苗覆蓋率提高加上年底採購旺季，科技新品上市對供應鏈的加成，三、新興科技與數位轉型催化，四、國際原物料上漲與需求增加所致。

進一步看出口 11 大貨類中，包括基本金屬與資通訊設備單月出口值分別為 38.5 億美元、58.8 億美元，運輸出口值 14.59 億美元，單月出口值雙雙創下歷年單月新高；至於機械出口值 25.06 億美元，則是歷年單月次高；化學製品出口值 21.9 億美元，則是歷年單月第三高。

蔡美娜指出，10 月主要出口貨品中，基本金屬與其製品受惠於各國基礎建設需求帶動，加上中國粗鋼減產影響，使得鋼價仍居高點，出口年增率 65.2% 創歷來最大增速。

至於資通與視聽產品雖受制長短料問題，但受惠於智慧裝置、雲端應用推升伺服器、顯示卡、筆電等需求延續，年增幅仍有 26.9%，前述兩貨類出口值皆已連續 4 個月創高。

累計今年前 10 月，包括電子零組件、資通與視聽產品出口規模均超越歷年全年水準，分別較去年同期增加 26.9%、25.8%。

展望後市，蔡美娜分析，今年以來出口值呈現逐季步步高升，統計前 10 個月包括總出口、總進口、進口資本設備等規模值均已突破歷年全年水準，根據主計總處預估，今年第 4 季到明年第一季，未來半年平均年增幅約 2 成左右，以此推估，單月出口值約 390 億美元到 402 億美元左右。

換言之，今年全年出口值達陣 4000 億美元可說毫無懸念，甚至有望在 11 月提前達陣，創下近 11 年來最大增速。