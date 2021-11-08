〈可成法說〉三大新事業同步推進 3-5年內營收占比雙位數

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長洪水樹表示，可成先前長期著墨在消費型電子，但近年積極轉型，訂定三大新事業，包括車用、5G 與醫療，期望未來 3-5 年內占全公司營收達 1 成以上。

洪水樹指出，可成轉型初期仍以筆電、平板為主要營收來源，分別占營收比重約 80%、20%，去年下半年開始切入車用影音機構件，是朝向客戶與產品組合多元化的第一步。

以車用領域為例，由於新能源車產業具備少量多樣特性，技術也與傳統燃油車不同，需要彈性製造的供應鏈與技術，與可成在 ICT 產業的經驗雷同，因此以新能源車為切入點。

可成瞄準車用智能座艙的內外視件，由於質感要求比燃油車高，又運用大量科技，散熱要求度高，可成也提供客戶機構件與散熱完整的解決方案給客戶，目前已有新能源汽車客戶案件正在量產，也已爭取新客戶，車用營收比重目前約 1%。

醫療領域則進度最快，可成已鎖定高階醫療耗材領域，運用金屬機構件、矽利康、橡膠、塑膠等材料，切入導管、微創手術的器械，今年也已成立可仁醫學，並引進相關人才，期望在 1-2 年內製造出相關產品。

洪水樹也補充，可仁未來將成為一個平台，朝向生技界委託開發與代工廠 (CDMO) 的方向前進，也會在未來陸續取得相關認證，同時也可建立國內自主供應鏈。

針對 ESG 計畫，可成在中國廠區已有 15% 電力是來自當地工廠屋頂的太陽能，也參與大客戶所主導的綠能基金，承諾數千萬美元，洪水樹強調，可成在客戶宣示的淨零排放計畫中，是走得很前面的，也早有眾多投資動作。

可成舉例，可成近來維持廢棄物回收目標達 90%，中長期為 95%，在使用原料方面，可成也持續提高使用再生鋁，與客戶目標一致。

展望後市，洪水樹也重申，可成預計未來三年至 2024 年，每年發放每股至少 10 元的現金股利政策沒有改變，同時也表示沒有減資計畫。