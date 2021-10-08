可成Q3營收跌破百億元 斥3.16億元購入邦特股份

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收 31.52 億元，月減 2.9%，年減 61.1%，第三季營收 98.68 億元，季減 5.1 %，年減 58.3%，累計前三季營收 328.99 億元，年減 48.5%；由於出售泰州廠、缺料影響，可成第三季營收跌破百億元，創 8 年半新低。

可成今日也代子公司可耀公告，自今年 6 月 1 日起至今日，累積已取得邦特 (4107-TW) 股份共 292.5 萬股，持股比約 4.22%，平均每股價格 108.18 元，與今日收盤價 108.5 元相近，交易總金額約 3.16 億元。

根據邦特官網顯示，邦特主要從事血液透析耗材、血管內治療耗材及其他各種醫療耗材的專業製造與研發，由於可成近來積極轉型，並成立可仁醫學，尋找伺機切入醫療耗材的機會，加上此次投資也是可成繼出脫手機業務後，首次對外公布的投資動向，引起市場關注。

至於本業營運，可成表示，第三季除了受供應鏈持續缺料、新冠病毒變異衝擊運能外，中國近期也擴大限電措施，影響下游組裝廠拉貨力道趨緩。

展望後市，可成認為，儘管時序進入電子業傳統旺季，不過，缺料情況仍存在不確定性，公司將持續密切關注市場供需變化，審慎管理庫存水準。