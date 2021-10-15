可成已買回7381張庫藏股 執行率約3成

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (15) 日再度公告，斥 2.16 億元買回庫藏股 133.6 萬股，累計已買回股數達 738.1 萬股，占所有已發行股數 0.97%，平均每股買回價格約 161.92 元，依原預定買回數量 2500 萬股推算，執行率達 29.52%。

可成此次預計自 9 月 16 日至 11 月 15 日執行庫藏股，買回價格區間為 109.2 元至 256.8 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，總共預計買回 2500 萬股，占所有已發行股數約 3.28%。

可成近來受出售泰州廠、缺料影響，第三季營收跌破百億元、創 8 年新低，營收約 98.68 億元，季減 5.1 %，年減 58.3%，累計前三季營收 328.99 億元，年減 48.5%。

展望後市，可成已積極啟動轉型計畫，日前代子公司可耀公告，自今年 6 月 1 日起至 10 月 8 日，累積已取得邦特 (4107-TW) 股份共 292.5 萬股，持股比約 4.22%。

根據邦特官網顯示，主要從事血液透析耗材、血管內治療耗材及其他各種醫療耗材的專業製造與研發，由於可成近來積極轉型，並成立可仁醫學，尋找伺機切入醫療耗材的機會，加上此次投資也是可成繼出脫手機業務後，首次對外公布的投資動向，引起市場關注。