兩利多助燃多頭動能 法人示警留意通膨風險

台股在半導體領軍下，周線連續五周收紅，法人表示，在資金回流電子股、成交量回升挹注下，預料將有利指數多頭續航動能，但也要留意原物料價格上漲衍生的通膨對於市場的影響。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國聯準會宣布縮減購債後，市場對於聯準會按部就班報以正面回應，美股不跌反漲，台股也同步跟進這波多頭表現。

其中科技股挾作夢行情題材帶動，電子股成交量能明顯回溫至六成以上，大盤成交金額本周亦有 3381.80 億元，維持在 3000 億元之上，有利於指數續航力表現，也讓 2022 年預期行情已逐漸展開。

近期熱門的元宇宙概念股，葉獻文指出，市場期待未來科技替虛擬與實境做結合運用，應用範圍包括虛擬實境、沉浸式體驗、雲端運算、科技宅經濟等，有很大一部分與半導體產業相關，加上 ARM 架構主要供應鏈都是台股廠商，給予市場龐大的想像空間，激勵相關概念股股價近期出現大幅揚升。

但葉獻文也提醒，元宇宙概念主要為作夢行情的材料，包括虛擬實境 VR 技術仍未有更大規模或成熟的運用，預估 VR 裝置明年有望成長 80%，但由於整體產量仍低，對應到實際挹注廠商營收與獲利面仍需時間發酵。

安聯投信表示，近期台股走勢相對平穩，且產業市場風險逐步去化，重要企業法說大多釋出正向預期，降低市場疑慮與雜音，儘管部分產業有訂單下修隱憂，但幅度相對有限。

安聯投信指出，部分 IC 與供應鏈仍維持吃緊的狀況，甚至有機會延續到 2022 年，建議投資主軸可聚焦明年展望明確的成長股，包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股第三季財報、營收公布告一段落，目前已知不乏科技資訊、網路電商與工業電腦設備等大廠財報優於預期，提供股價續揚動力。

郭修伸表示，儘管有電子廠商面臨長短料、營收表現可能顯現極大差異化且面臨貨櫃塞港之問題，但預估生產與備貨問題暫無法釐清，也將持續討論直至明年第一季，可以留意此影響。

葉獻文認為，台股目前本益比在企業獲利持續上修帶動下，仍低於 5 年平均值的 16 倍，更是低於亞洲其他國家的 20 倍，若與 S&P500 指數本益比挑戰 30 倍相較，研判還有向上的空間。

