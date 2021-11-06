Emergent中止與美國政府疫苗生產合約 盤中股價崩跌逾40%

代工嬌生 (JNJ-US) 新冠疫苗的新興生技公司（Emergent BioSolutions）(EBS-US) 日前宣布中止與美國政府價值逾 6.5 億美元的疫苗生產協議後，周五（5 日）盤中股價崩跌 40.81% 至每股 31.14 美元。

根據 FactSet 紀錄，新興生技公司高層在周四（4 日）的財報電話會議上表示，由於合約中止，將導致公司 1.8 億美元的損失，同時表示可透過其他領域的收入來抵銷。

新興生技公司表示，公司與美國政府的合約中止並不影響與嬌生合作關係，雙方的合作關係是獨立的，因此未來會繼續替嬌生生產疫苗。此外，新興生技公司第三季（截至 9/30）已向全球出貨超過一億劑新冠疫苗。

新興生技公司同時擁有嬌生與 AZ 疫苗代工授權，今年 3 月時，其廠內的嬌生疫苗生產線與 AZ 疫苗產線發生原料交叉汙染，導致 1,500 萬劑嬌生疫苗因品質不合格而被銷毀，隨後美國食品藥物管理局（FDA）立即介入調查，並對該工廠進行檢測。

FDA 在後來的一次檢查發現，新興生技公司的疫苗生產工廠衛生標準不合格、不適合生產疫苗，並在一份長達 13 頁的報告中寫道：「用於生產疫苗的設施未達清潔衛生標準，而且規模、設計與位置都不利設備清潔、維護與操作」報告出爐後，FDA 要求嬌生負責管理該工廠，並中止該廠 AZ 疫苗生產。

第三季財報黯淡、下調全年財測

新興生技公司 2021 會計年度第三季總營收年減 15% 至 3.29 億美元，低於去年同期 3.852 億美元，第三季淨損 3,270 萬美元，經調整後股虧 0.36 美元，遠不如去年同期獲利 3,950 萬美元與每股獲利 2.19 美元。

此外，新興生技公司也下調全年財測，預估總營收將介在 17 億至 18 億美元，低於先前預估的 17 億至 19 億美元，經調整後淨利將介於 3.15 億至 3.5 億美元之間，遜於先前預估的 3.95 億至 4.7 億美元，調整後 EBITDA 預估為 5 億至 5.5 億美元之間，不及先前預估的 6.2 億至 7.2 億美元。