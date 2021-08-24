電信商5G報捷 中華電網速登全球前30名 台灣之星用戶破30萬戶

電信商布局 5G 報捷，中華電 (2412-TW)5G 下載網速拿下全台第一，並挺進全球前 30 名；台灣之星則是 5G 用戶數突破 30 萬戶，目標年底可達 50 萬戶。

據測速機構 Speedtest 公布最新數據顯示，中華電 5G 下載網速中位數 (median download speed) 達 471.73Mbps，再度稱冠全台，也是唯一 5G 下載網速中位數超越 450Mbps 的業者，並擠進全球 139 個國家整體行動網速實測第 26 名。

中華電表示，全台 5G 基地台已建設超過 9000 座，將持續加量、加速 5G 建設，年底總建設量將可達 1.2 萬座，並針對全台六都核心都會區、22 縣市重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，以及擴大高鐵沿線、捷運和機場等交通樞紐行動通信建設。

另外，台灣之星 5G 開台屆滿一週年，自 7 月底起推出週年慶優惠，帶動整體申辦量成長超過 1 成，並助攻 5G 用戶數突破 30 萬大關。行銷事業部資深副總朱曉幸表示，目前 5G 用戶滲透率已達 11%，正朝向今年底 5G 用戶數 50 萬、20% 滲透率的目標邁進。

台灣之星也持續積極布建網路、優化 4G 與 5G 基站，去年底率先達成 5G 高密集人口涵蓋 80%，預計今年底將達成 5G 基站於六都市區涵蓋 90% 及 6000 站 5G 訊號涵蓋範圍的目標。