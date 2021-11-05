〈振興加碼〉台北熊好券公開抽獎 11人五張全中3000元入袋

台北市政府推出的加碼振興「台北熊好券」歷經波折，市議會終於通過審議，今 (5) 日進行公開抽獎並派券，參與民眾共計 96 萬 3308 人，人人有獎，據統計，僅有 11 位幸運兒，同時抽中 5 張，價值 3000 元票券直接入袋，全中機率僅千分之一。

台北熊好券上午舉行抽籤記者會，由市長柯文哲、副市長黃珊珊、秘書長陳志銘與熊讚抽出獎號，民眾會收到「台北通」數位票券，即可前往熊好券合作店家，點開數位票券、掃碼活動專屬 QR Code，就能立即完成消費折抵。

根據北市府統計，台北熊好券活動，有 79.2 萬人抽中 1 張票券 (約占 82%)，抽中 2 張票券 16.8 萬人 (約占 17%)，抽中 3 張票券計 2327 人 (占比 0.24%)，抽中 4 張票券計 32 人 (占比 0.003%)，抽中 5 張票券者僅 11 人 (占比 0.001%)。

北市府結合台北通 App 推出的「台北熊好券」，包含五種票券：住宿券 1000 元 1 張、饗購券 100 元 5 張、藝文券 100 元 5 張、運動券 100 元 5 張及市集券 100 元 5 張等，五種券共計 113.7 萬份，票券即派即用，使用期限至明年 1 月 2 日。

不過，目前熊好合作店家僅約 1.4 萬家，外界質疑數量太少，柯文哲表示，預算還不到 6 億元，平均每家分到 5 萬多，希望先以這 1 萬多家業者帶起風潮，這些店家都在北市，精準支援。此外，北市府規劃第二波將於明年 1 月 3 日抽籤，期限至 2 月 28 日。