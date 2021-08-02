5G開台1周年 台灣之星用戶數突破26萬 手機優惠0元入手

台灣之星去年 8 月宣布 5G 正式開台，延續 4G 時代高 CP 值資費理念，秉持年度品牌主張「#JoinUs 一起 5G」的精神，首創業界最公平的 5G 資費方案，「用到 5G 才付錢、用再多也只要再加 200 元」的合理資費機制，成功提升用戶申辦意願，讓人人都能享有平價的行動通訊生活。

台灣之星表示，截至今年 6 月底為止，已吸引超過 26 萬 5G 用戶加入台灣之星，5G 用戶滲透率也突破 10%；同時，積極投入網路佈建、持續優化 4G 與 5G 基站，在去年底已率先達成 5G 高密集人口涵蓋 80% 的目標，開台至今 4G+5G 的基站數成長近 10 倍。

隨著台灣之星 5G 開台週年即將到來，台灣之星宣布，凡申辦月租 399 元起資費方案，指定資費於綁約期間內爆送最高 100GB 超大上網流量優惠；若消費者想要 5G 吃到飽，月租也只要 999 元，還享月月加 100 元升級電信全餐、每月吃喝玩樂加值服務隨你選、網外 / 市話每分鐘 2 元 (原 6 元 / 分)；再享 iPhone12 (128G)0 元起帶走。

行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，去年台灣之星克服重重難關，成功標得 5G 3.5GHz 黃金頻段 40MHz、取得 5G 入場門票，並在同年 8/4 正式宣布 5G 開台。台灣之星延續 4G 時代「最高 CP 值、服務好、專業佳」的品牌價值主張，設計推出業界最公平的 5G 資費方案，過去一年來，不斷努力實現全民 5G 的初衷，更提前達成多項 5G 營運目標。

朱曉幸指出，截至今年 6 月底，台灣之星總用戶數已達 266 萬，其中 5G 用戶數正式突破 26 萬、滲透率超過 1 成；網路涵蓋部分，去年底已提前達成 5G 高密集人口涵蓋 80%，今年將朝向 5G 基站於六都市區涵蓋 90% 及 6000 站 5G 訊號涵蓋範圍之目標。

歡慶 5G 開台一週年，台灣之星推出多款 5G 手機限定優惠，讓全民都能輕鬆加入 5G 行列，凡新申裝 / 攜碼申辦指定 5G 手機方案，搭配月租 599~799 元資費方案，綁約 30 個月，可享最高 4G 不限速吃到飽，網內互打免費，再加送最高 36GB 上網量，網外最高贈送 90 分鐘，搭配新朋友專案，5G 指定機款 (包含 Realme X7 Pro、小米 11 Lite 5G、OPPO A74 5G 及 Realme 8 等機款)，手機專案價通通只要 0 元。

搭配月租 999~1199 元資費方案，綁約 36 個月，可享 4G 不限速吃到飽，且網內互打免費，再加送最高 100GB 上網量，網外最高贈送 160 分鐘，搭配新朋友專案包含 iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 128G 及 iPhone 12 mini 128GB 等 5G 指定機款都可免費入手。

台灣之星指出，如欲享 5G 吃到飽，指定資費月租最高加 200 元即可享有，亦即申辦月租 799 元專案，再加 200 元，月租 999 元即可享 5G 吃到飽。凡申辦本系列專案者皆可享月租費月月加 100 元直接升級電信全餐、精選各式吃喝玩樂加值服務包含流行音樂館、LINE MUSIC、ELEVEN SPORTS、CATCHPLAY、LiTV、Pubu 及 Kono，隨你選且月月可更換，語音通話再打 3 折 (網外市話 2 元 / 分)。

此外，若沒有申辦手機需求或已經有 5G 手機的消費者，也可以選擇單辦門號方案，申辦月租 399 元資費方案，即可輕鬆加入 5G 行列，每月送 20GB 上網量，當免費上網量使用完畢後，仍享 21Mbps 的 4G 上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送 30 分鐘；申辦月租 599 元資費方案，同享 5G 上網服務，每月送 30GB 上網量，當免費上網量使用完畢後，仍可享 4G 不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送 60 分鐘。