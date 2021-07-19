台灣之星5G用戶滲透率突破1成 下半年續拉升

台灣之星今 (19) 日表示，5G 用戶數滲透率已達 11%，超越原定目標，後續將持續衝刺；企業客戶方面，隨著 5G 技術成熟及智慧場域應用擴大，上半年物聯網營收年增 26%，將與脈動心聯展開策略合作。

台灣之星 5G 用戶突破 26 萬戶，滲透率達 11%，超越年中營運目標 10%，看好未來滲透率將穩定攀升，另外，隨著 5G 技術成熟，加速產業創新，物聯網相關應用崛起，同時積極布局企業客戶。

台灣之星表示，受惠提供企業客製化 5G 連網解決方案，合作夥伴涵蓋 24 個領域，帶動今年上半年 5G 物聯網營收年增 26%、申辦量年增 6 成。

台灣之星指出，5G 時代加速全球零售業數位轉型，據統計，智慧零售市場規模，5 年後產值可達 594 億美元，並帶動人工智慧相關解決方案支出同步增加。

台灣之星看準此趨勢，與數據分析平台脈動心聯合作，提供企業客流探勘、特徵辨識等系統，加上旗下 5G 企業連網解決方案，藉此優化智慧零售消費體驗。

行銷事業部資深副總朱曉幸表示，高效傳輸服務是智慧場域基礎，無論是客流探勘、特徵辨識等人流資料的蒐集與分析，或是無人商店、電子支付等服務，都能藉由快速及穩定的 5G 網路，為消費者打造更好的消費體驗。