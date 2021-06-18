嘉威生活迎美國解封商機 營收可望逐季成長

嘉威生活 (3557-TW) 轉型為生活餐具、廚具製造廠後，在既有產能擴充加上購併 Prepara 品牌廚具，加上美國境內疫情解封，第三季的接單狀況佳，嘉威生活並預計在第三季完成現增募集 6.08 億元償還銀行借款，預計負債比將降至 50% 以下。

嘉威生活傳統每年第一季及第四季是銷售旺季，就 4 月及 5 月營收 3.94 億元及 3.55 億元來看，加計 6 月營收，推估 2021 年第二季營收將明顯超越去年同期 8.2 億元；同時，在美國境內 7 月起解封，嘉威生活目前接單量高，市場估第三季營收可望超越去年同期的 10.1 億元。

受惠後疫情時代居家生活需求持續成長，嘉威生活廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕、餐具採購等需求都將在今年發酵；同時，嘉威生活在中國已設置近 200 台射出成型機，今年第一季再增 20 台射出成型機已投產，等於產能再增 10%，足以因應第三季訂單，加上第四季是耶誕節採購旺季，今年產品出貨走勢淡季不淡，旺季更旺。

嘉威生活也辦理 8000 張的公開現增案，將以每股 76 元溢價發行，將在 6 月 25 日除權交易，並預計在 8 月中旬完成募集 6.08 億元的資金，嘉威生活公開現增募集資金將用於償還銀行借款，改善財務結構，預計負債比將降至 50% 以下。

嘉威生活 2021 年第一季稅後純益為 2.34 億元，每股純益為 3.23 元，負債比為 67.23%。