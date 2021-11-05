全家看Q4營運回穩 年底前挑戰4000店

連鎖超商受本土疫情衝擊，統一超 (2912-TW) 第三季每股純益 (EPS)1.98 元，創 2013 年以來同期新低，全家 (5903-TW) 也公布單季稅後純益 2.83 億元，創 2019 年第二季以來新低，全家指出，前三季獲利不盡理想，但第四季起隨著疫情趨緩、振興措施加持，有望回穩向上，年底前挑戰 4000 店新里程碑。

全家說明，第三季持續受到停課、居家辦公、熟食區停售、座位區關閉、戴口罩禁飲食、進店實聯制等防疫政策因素衝擊，便利商店本業的來客人流首當其衝而以支援本業為主的全台物流與全家國際餐飲中的大戶屋日式定食，同受影響。

全家展店腳步也不停歇，至第三季底共新開 207 家店，而以配送電子商務包裹為主的日翊文化，於第三季陸續稼動啟用中壢、台南衛星倉，新台中和擴建花蓮物流廠的建設案均進行中，有助增添未來成長動能。

展望第四季，全家瞄準溫降、電商商機，業績向上可期，截至第三季底，全台全家店鋪數達 3932 家，年底前達 4000 店里程碑可期。

全家第三季合併營收 206.62 億元，年減 9.11%，營業毛利 73.98 億元，年減 10.63%，毛利率 35.8%，年減 0.61 個百分點，營業利益 3.34 億元，年減 62.73%，營益率 1.62%，年減 2.32 個百分點，稅後純益 2.83 億元，年減 61.19%，每股純益 1.27 元。

而全家前三季合併營收 620.05 億元，年減 2.56%，營業毛利 222.08 億元，年減 3.92%，毛利率 35.82%，年減 0.5 個百分點，營業利益 11.75 億元，年減 44.79%，營益率 1.89%，年減 1.45 個百分點，稅後純益 9.55 億元，年減 41.03%，每股純益 4.28 元。