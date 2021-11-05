聯合國：10月全球糧價攀上10年高點 已連3個月上揚

聯合國糧農組織 (Food and Agriculture Organization，FAO) 4 日公布最新數據，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的「FAO 糧食價格指數」(FAO Food Price Index，FFPI) (2014~2016 年 = 100)10 月平均達 133.2 點、較前一個月高出 4.0 點，連 3 個月向上攀升，更創 2011 年 7 月以來最高水準。小麥和植物油的價格出現明顯上揚。

FAO 糧食價格指數是從肉類、穀物等 5 個主要品項的國際交易價格計算而出。

10 月 FAO 糧食價格指數較去年同期高出 31.8%，這個現象對那些主食依賴進口的開發中國家而言帶來了相當程度的打擊，也可能導致貧困問題惡化。

以品項來看，穀物價格指數報月增 3.2%。當中的小麥大漲 5%，出現 2012 年 11 月以來新高。

依照聯合國糧農組織的說法，小麥供需緊繃的主要原因，與加拿大、俄羅斯、美國的收穫量減少有關，此現象也導致價格上揚。另外，大豆油及菜籽油的需求旺盛，也造成植物油價格較前月大漲 9.6%，創下歷史新高。

棕櫚油主要產地的馬來西亞，則因為發生國外移工的短缺問題，在供應方面也產生疑慮。

另一方面，全球的砂糖價格下跌 1.8%，睽違 7 個月出現下滑。