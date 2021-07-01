東山再起！Hertz宣布正式脫離破產保護 今年飆漲近6倍

租車公司 Hertz 歷經疫情的低谷後終於鹹魚翻身，該公司周三 (30 日) 表示，已整裝待發，把握經濟重啟帶動的旅遊反彈機會，正式脫離破產保護。

Hertz 表示， 該股目前將繼續在櫃買市場交易，債權人將獲得全額現金付款，現有股東則將獲得超過 10 億美元的價值。新股票代碼更改為 「HTZZ」，於 7 月 1 日生效。

自 Hertz 4 月同意退出破產程序，並願意為股東追償支付資金後，該股股價持續飆升，4 月便上漲近 45%，今年總共上漲 583%。

由於不敵疫情和封鎖措施的沉重打擊，Hertz 於去年 5 月聲請破產，背負近 200 億美元的債務，一度打算出售多達 5 億美元股票。該公司周三表示， Knighthead Capital Management 和 Certares Management 等金主提供 59 億美元的股權資本。

如今 Hertz 推出一項新的 28 億美元退出信貸舉措，其中包括一項 13 億美元的循環信貸，以及 70 億美元資產擔保汽車融資。

投行 Jefferies 分析師 Hamzah Mazari 表示，透過減少債務負擔，Hertz 可以進行迫切需要的投資，例如技術現代化和購買汽車。

受惠於美國經濟重啟，租車業務正在快速復甦，訂房、租車網 Kayak 表示，過去兩周對租車的搜尋量幾乎是 2019 年同期的兩倍，其中一些城市，租車一天可以超過 300 美元。

租車費用高昂部份源自於二手車需求旺盛，以及車用晶片短缺造成汽車生產出現問題所致。福特周三表示，由於晶片短缺仍存，因此部分廠房 7、8 月將不得不停產。

二手車價格的飛漲也是 Hertz 翻身的一大契機，去年 5 月該公司聲請破產時，二手車價格才剛開始上漲。據二手車拍賣研調 Manheim 的數據，同年 8 月二手車價格已上漲近 20%。

這有利於而 Hertz，該公司去年二手車銷量超過 20 萬輛，大部分集中在下半年，且在聲請破產之前，Hertz 在全球擁有約 65 萬輛汽車。