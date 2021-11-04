銀行搶通勤族商機 祭自動加值10%優惠爭取卡友

通勤族每天仰賴的大眾運輸也是銀行信用卡爭搶的戰場之一，包括兆豐銀行、永豐銀行、台北富邦銀行與中信銀行都有相關信用卡，部分銀行為吸引卡友青睞，更推出免登錄、自動加值就有 10% 回饋的優惠。

根據金管會統計，今年 8 月電子票證發行狀況，悠遊卡流通卡數逼近 9 千萬卡，消費卡數市占高達 71.5%，消費金額市占率 68.5%，遙遙領先一卡通、愛金卡等電子票證，足見多數人在生活中已相當習慣使用悠遊卡進行消費，尤其帶有自動加值功能的悠遊聯名卡更是相對受歡迎。

永豐銀結合 55688 發行計程車聯名卡，悠遊卡公司也推出全台 JCB 悠遊聯名卡及悠遊 Debit 卡，登錄就能享有每週五六日北捷車資 6 折優惠，包括兆豐銀行哆啦 A 夢悠遊聯名卡、中信大葉高島屋聯名卡及富邦 J 卡等皆適用。

此外，兆豐銀行也加碼推出自動加值免登錄享 10% 回饋優惠，只要首次申辦兆豐「e 秒 Happy 卡」，當月刷卡消費滿千元，即可享有自動加值 10% 回饋，每人每月最高可獲 100 元，等於每個月都能享有 2 次自動加值打 9 折的優惠。

至於 JCB 國際組織每月 1 號開放的限量 10% 回饋登錄，手腳夠快的卡友可獲得 50 元回饋，每月限量 47500 卡；新光銀行發行的新光三越聯名卡，每個月登錄成功，當月就有 10% 自動加值回饋，上限 100 元。

若是不想花心思搶登錄，兆豐銀行「e 秒 Happy 卡」只要當月刷滿千元，免登錄就能有最高 10% 自動加值回饋，每月最高可得 100 元。

兆豐銀行表示，如果需要搭乘高鐵、計程車等費用較高的交通工具，近期推出的三大通路 15% 回饋活動，今年底前在交通、餐飲或旅遊刷任一兆豐銀行信用卡累積滿 2000 元，登錄就送 300 元刷卡金。