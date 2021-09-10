〈五倍券來了〉5銀行信用卡綁定升級「十倍券」 最高回饋總值14280元

五倍券即將上路，信用卡等數位券方式自 9/22 開始綁定，牽動各銀行信用卡的五倍券戰火煙硝四起，台新銀、中信銀、兆豐銀、一銀、星展銀等 5 家銀行率先喊出綁定讓五倍券升級成「十倍券」，元大銀行也加碼多項回饋，但精打細算的卡友仍關切各家優惠細節，在銀行各出奇招的行銷策略之下，最高回饋的總價值甚至達 14280 元。

台新銀是全台最先公布五倍券優惠的國銀，8 月 27 日搶先預告「五倍變七倍」，但面對市場來勢洶洶，加碼五倍券直接升級「十倍券」。民眾綁定台新銀信用卡領取數位券，包含去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定台新信用卡領取五倍券，或首次申辦台新信用卡的客戶均享加碼回饋。針對政府新增不同戶籍家人可「共同綁定」政策，共同綁定再享額外刷卡金，上述合計贈最高 2000 元。

台新銀表示，因應年底消費旺季，自 10 月 8 日政府開放消費起至 11 月 30 日止，刷台新 Visa 信用卡，單月滿 3 萬元再享 2% 回饋，每人回饋上限 3000 元，等於每刷滿 5 萬元再多享一倍回饋。刷完政府發放的 5000 元額度後，再獲得最高 5000 元，五倍變十倍，同時享所有台新銀信用卡優惠。

中信銀也宣布，「振興五倍券」本訂中信卡加碼變十倍券，數位綁定中信卡即有機會獲得加碼 5000 元刷卡金，新戶消費還可再回饋 600 元，於指定通路刷卡最高享 15% 回饋，合計可獲得最高 6350 元刷卡回饋。

兆豐銀行也喊出「五倍變十倍」。兆豐銀表示，民眾只要持兆豐任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的 5000 元，還能抽全額返現超值好禮，最大獎為 5000 元刷卡金，總計將抽出 100 位幸運卡友，5 倍券直接飆高變 10 倍券，綁定完成還能直接獲贈市價 300 元的台灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價 3980 元的「台灣吧 20 吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎 5 千元全額返現振興金，總價值將高達 14280 元。

兆豐銀行提醒，數位振興券綁定時間將從 9 月 22 日正式開放，直到明年 4 月 30 日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為 9 月 22 日至 10 月 1 日，除主綁人外，其餘綁定者若欲更動，需在 10 月 6 日中午前修改，接著 10 月 8 日就可以正式開始消費。

第一銀行也推出五倍券加碼方案，綁定該行信用卡限量 5 萬名「振興有禮綁定送 300 元 」且指定卡片加碼 200 元，限量 1 萬名，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎 5000 元刷卡金等，最高有機會狂領 12350 元。「分期抽抽樂」是於振興期間刷一銀卡單筆分期達 3000 元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎 50 元刷卡金，還有機會抽中最高 5000 元刷卡金，5 倍立即變 10 倍。

力挺政府振興五倍券刺激消費計畫，星展銀行 (台灣) 也祭出信用卡多重加碼回饋方案，新戶申請「星展 eco 永續卡」，成功綁定政府數位振興五倍券計畫，並以指定方式刷卡消費滿額，除政府補助的 5000 元，星展銀行 (台灣) 額外加碼最高 5000 元回饋，等於也是升級為十倍券，既有卡友則可享最高 3000 元回饋。

元大銀行雖然沒喊出升級十倍，但也推出多項加碼回饋，綁定元大鑽金系列信用卡，可享國內回饋的五倍加碼 (最高 300 元)，限額 1 萬名。除了消費加碼，刷元大卡還可再享 3 期 0 利率分期優惠。另振興五倍券綁定元大台灣 Pay 金融帳戶，可享 800 元加碼回饋金，限額 1000 名 (包含家戶共同綁定)，使用元大鑽金數位存款帳戶綁定，可再獲得「iPhone 13」抽獎資格，若是振興五倍券綁定 LINE Pay Money，連結該行帳戶，可享加碼儲值金 300 元，限額 1000 名。

