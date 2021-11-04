搭小黃綁神卡最高回饋15% 永豐銀年發卡目標30萬卡

疫情緩解帶動解悶消費潮，因應民眾外出消費乘車需求，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (4) 日攜手台灣大車隊，推出全台首張結合搭車服務與生活消費的數位聯名卡，綁卡付車資最高回饋 15% T Points，力拚一年發卡 30 萬卡。

永豐金透過新科技，達到「上車辦卡，下車即能刷卡」的創新金融服務體驗，綁卡付車資最高回饋 15% T Points，搭車當日一般消費回饋再由 2% 加碼至 7%TPoints，高回饋堪稱「小黃神卡」。

永豐銀行表示，台灣大車隊為目前全台最大計程車隊，共有 2.2 萬輛車，650 萬名會員，一年服務 8000 萬趟旅程，搭車商機龐大。

該信用卡不只有一般實體卡片，為提升更高效率的數位金融服務，永豐積極運用新科技優化各項流程，並以 Open API 串接台灣大車隊 APP 系統，以虛實整合推出數位聯名卡，讓加入台灣大車隊 APP 會員的永豐客戶，在搭車途中透過手機即可在線上完成數位信用卡的申辦、核卡、啟用及綁定付款流程。

永豐銀行表示，此張卡訴求搭車服務與生活消費結合，回饋方式以 T Points「點數經濟」，T Points 每點可抵新台幣一元，綁定台灣大車隊 APP 付車資，最高享 15% T Points；平時一般消費基本回饋 2％T Points，若是搭車當日的一般消費再加碼至 7％T Points。

以搭車去聚餐購物為例，「永豐 55688 聯名卡」綁台灣大車隊 APP 付車資 200 元，最高享 30 T Points（200*15%）；聚餐加購物刷卡 5000 元，最高享 350 T Points（5000*7%），也就是說，當日總計可獲得 380 T Points。卡友可用 T Points 於台灣大車隊 APP 折抵車資，也可折抵高鐵、台鐵、各大影城及 KTV 等指定通路的刷卡消費，打造「小黃與消費生活圈」。