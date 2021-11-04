文．高適

「行情總在絕望中誕生」正是全球股市的當前寫照，當投資人情緒還受困在全球央行寬鬆貨幣政策轉變、全球經濟停滯性通膨、中國企業債務危機、美國公債殖利率飆升等利空時，美股主要指數卻已悄悄的陸續創新高，有望扭轉牛市終結的市場悲觀預期，漲勢仍落後的股市或個股將有落後補漲行情可期。

行情與市場想的不一樣

受眾多不確定性利空變數干擾，台股交易熱度持續低迷，成交量維持在今年來的相對低量。根據台經中心發布的十月消費者信心指數調查中，未來半年投資股票時機的指標數下降最多，47.4 點僅次於五月台灣疫情爆發的 46 點，顯見台股活絡度降低與投資人信心息息相關。

不過，近期台股表現與美股相同，走出與市場想的不一樣的走勢，以內資偏好中小型股為主的櫃買指數，十月中旬起價量齊揚一路上攻，直至十一月初逼近七月底的前高才出現震盪。在此同時，股價創新高的個股也是快速增加中，與市場悲觀情緒形成強烈的對比。

資金轉向權值股 地虎股有望落底反彈

在情緒與行情分化的發展下，台股盤面個股也呈現兩極化的走勢。一為股價強勢噴出的天龍股，像是元宇宙概念股、車用二極體、碳化矽 (SIC)、電動車電池材料等中小型股。其二為股價趴在地板上準備落底反彈的地虎股，記憶體、面板、貨櫃航運及車用雷達，大多屬於景氣循環的權值股。

預期在美股持續創高的背景下，全球股市評價將會重新回升，提供加權指數向上挑戰一萬八千點前高的有利條件，對指數貢獻大的權值股將會開始轉強，加上櫃買指數短線過熱後可能轉為震盪拉回，也會提高原先在天龍股的多方資金轉向地虎股的誘因。

就記憶體、面板及航運等景氣循環股而言，相關報價指數雖然仍在下行階段，但因市場對未來報價走勢的預期已出現改變，帶動股價領先止跌，預期隨著景氣在次反轉向上的預期形成市場共識，可望加快落底反彈速度。

記憶體報價 2022 年第二季重啟漲勢

由於終端廠在第二季提前備貨導致庫存水位偏高壓抑近期需求，加上各大品牌廠正處於新品設計、研發測試階段，新品需求尚未釋出，目前記憶體產業需求仍偏弱。但各記憶體廠對未來景氣看法，大多已明顯翻多，有助市場轉為正面看待產業展望。各家原廠一致認為第四季需求還是很好，尤其是伺服器市場需求強勁，但長短料問題對整體需求造成一定程度的抑制，Nand Flash 表現將會優於 DRAM。

三星認為隨著新款 CPU 推出，企業對 IT 投資成長，PC 應用需求有望隨著大容量記憶體趨勢表現強勁，5G 智慧手機向中低端滲透及新型產品推出，出貨量成長趨勢不變。

SK 海力士則認為 DRAM 客戶面臨高庫存問題，但對於包括海力士在內的原廠庫存仍處於歷史低位，原廠還有自己庫存回補的潛在需求。即便未來庫存相關的問題浮現，或與買方談判時遭遇意外阻礙，海力士將會彈性調整出貨量來控制價格，就像第三季 DRAM 出貨量季減 10％以上，把平均售價拉高了近 10％，隱含報價恐難如市場預期的持續下跌。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1106 期，2021.11.05 出刊。

來源：《理財周刊》1106 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》