〈台股盤後〉航海王後繼無力 險守五日線回測萬七

美國聯準會 (Fed) 如預期將於本月稍晚啟動縮減購債，美股四大指數收高，激勵台股今 (4) 日跳空開高，一度漲近百點，但權王台積電走弱，貨櫃三雄賣壓湧現，大盤翻黑下挫，高低震盪超過 140 點，終場下跌 43.3 點，收 17078.86 點，成交值 3084.19 億元，雖險守五日線，但回測萬七關卡，半年線得而復失。

觀察電子權值股表現，台積電開高走低，下跌 0.84%%，收 587 元，跌破月線；聯發科同樣開高走低，下跌 0.43%，收 928 元；鴻海表現相對強勢，漲幅近 0.5%，收在 108 元；矽力 - KY、台達電漲幅均超過 2%，聯電、日月光投控下跌逾 1%。

航海王再度揚帆，但在獲利了結賣壓湧現下，後繼無力，貨櫃三雄中僅萬海力守盤上，漲幅 1.75%，慧洋 - KY 上漲超過 1.6%，長榮、陽明則開高走低，跌幅均超過 2%，新興、四維航、台航及台船等，同遭賣壓襲擊。

反觀同屬運輸族群的航空雙雄長榮航、華航，表現續強，漲幅雖收斂，但長榮航仍上漲近 1.5%，華航則小漲 0.5%。

低軌衛星概念股持續發燙，新復興、台揚、建漢、事欣科同步漲停，公準、騰輝電子 - KY 大漲超過 6%，仲琦、康舒、宏觀、系統電漲幅都超過 3%。

資金重回化工族群，中華化、三福化、三晃直奔漲停，永光大漲 4%，勝一漲幅也有 2%。

法人指出，美股持續創高，雖有利台股上攻，但量能仍未明顯放大，仍有上檔壓力待突破，在外資買盤回籠前，大型股將陷入區間盤整，中小型股持續扮演盤面主流。