〈財報〉晶片缺貨延燒 科沃看淡年底購物季財測 盤後重挫逾8%

射頻晶片大廠科沃 (Qorvo) 周三 (3 日) 盤後重挫逾 8%，該公司 2021 會計年度第 2 季獲利、營收優於市場預期，但涵蓋年底購物季的第 3 季營收預測卻遜於預期，凸顯供應鏈瓶頸對半導體產業的影響。科沃同日宣布併購一家碳化矽 (SiC) 功率半導體製造公司，金額未公開。

科沃第 2 季 (10/2 止) 營收年增 18% 至 12.6 億美元，淨利 3.192 億美元，是去年同期逾兩倍，調整後每股獲利 (EPS)3.42 美元，營收、EPS 均優於預期。

展望第 3 季，科沃預估調整後 EPS 約 2.75 美元，營收介於 10.9 億到 11.2 億美元，雙雙低於 FactSet 分析師預估的 EPS 3.26 美元、12.5 億美元營收。第 3 季包含感恩節、黑色星期五、耶誕節、新年等，是年底重要購物時節。

科沃財務長 Mark Muyphy 說，供應鏈持續面臨挑戰等其他因素，將導致第 3 季營收比第 2 季下滑，但預期第 4 季之前供應鏈問題會緩解。

科沃並宣布已收購 SiC 功率半導體製造商 UnitedSiC，金額未公開。科沃希望藉此交易，擴大在再生能源、電動車、電路保護、資料中心等市場的版圖，未來將把 UnitedSiC 併入基礎建設和防衛產品 (IDP) 事業。

科沃 (QRVO-US) 周三盤後重挫 8.21%，稍早收盤上漲 3.5% 至每股 178.12 美元。該股過去一年來上漲 38.7%，大致和標普 500 同期 37.4% 的漲幅相當。