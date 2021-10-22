行政院環境保護署為鼓勵各界持續朝向綠色化學之低污染、低毒性替代品創新研發、減少毒化物應用、落實危害預防管理、強化緊急災變能力及推廣綠色化學教育，於今日（10 月 8 日）與教育部共同辦理「綠色化學 犇向永續 線上聯合頒獎典禮」。

本次頒發獎項分別有鼓勵產業界的「第 2 屆綠色化學應用及創新獎」；激勵高中生及大專學生創意進而推廣綠色化學 12 原則減毒、減廢、省能、安全理念的「109 年度高級中等學校綠色化學創意競賽」及「第 2 屆大專校院綠色化學創意競賽」，總計頒發 80 名個人與團隊（獲獎名單詳如附件），頒獎典禮是產學研界盛事，讓獲獎團隊及個人齊聚ㄧ堂，讚揚並分享獲獎者的榮耀與喜悅，希望透過經驗的薪火相傳，讓綠色化學研究的豐碩成果持續榮耀臺灣；此外，特別邀請到美國的綠色化學之父 John Warner 以影片方式共同祝賀，為活動增添不少風采。

由環保署化學局主辦的「第 2 屆綠色化學應用及創新獎」近百件報名，歷經初選、現場勘查 / 訪談及決選會議，遴選出 14 家績優團體及 10 位個人，獲獎單位均為推動綠色化學的標竿，在團體組方面，獲獎企業分別使用無毒製程、致力開發環境友善材料、積極於化學物質管理、並推動毒化災防救，以綠色化學打造友善環境，他們在產業中的努力耕耘，使得臺灣綠色化學持續在產業萌芽、茁壯；在個人組方面，獲獎者均長期深耕綠色化學研究，將綠色化學理念內化於生活，帶入研究理念中並傳授給下一代，受獎的單位及伙伴，均是促成臺灣綠色化學環境的重要推手，足以推崇為各界的楷模及表率。

此外，為推廣國內大專校院學生對於綠色化學的興趣並激發師生創意，環保署與教育部共同辦理的「109 年度高級中等學校綠色化學創意競賽」及「第 2 屆大專校院綠色化學創意競賽」，鼓勵學生創造發明的潛力與探索科學的精神，進而推廣綠色化學 12 原則 (PRODUCTIVELY) 等理念，受到許多老師及同學的支持。今年「第 2 屆大專校院綠色化學創意競賽」有 27 所學校 40 個相關科系報名，選拔出 24 個團隊；「109 年度高級中等學校綠色化學創意競賽」有 242 隊報名，最終選拔出 28 個團隊及 4 間學校，讓更多優秀師生投入綠色化學相關研究，提供一個良性競爭的平臺，共同推廣環境永續發展的理念。

環保署表示，除了線上頒獎典禮外，另為擴大獲獎效益，將於 110 年 10 月 15 日下午 2 時以視訊方式進行「綠色化學 犇向永續 聯合成果發表會」（視訊連結詳如報名網址 https://www.tcsb.gov.tw/sp-event-form-84-a2d17-1.html），發表會中將邀請各獲獎團隊進行成果分享，期望讓透過頒獎及成果發表活動互相交流，共同分享獲獎者的榮耀與喜悅，亦希望透過經驗的薪火相傳，共同推廣綠色化學的理念，促使全民參與綠色化學推動工作，以實現「永續、安全、有效管理化學物質」的願景。

獲獎內容置於本署（毒物及化學物質局）「綠色化學應用及創新獎」 網站 (https://topic.epa.gov.tw/gcai/mp-9.html)、「大專校院綠色化學創意競賽」 網站 (https://topic.epa.gov.tw/greenchem/mp-1.html) 以及教育部「109 年度高級中等學校綠色化學創意競賽」網站 (https://chem.moe.edu.tw/green/AwardsDetail/6036343c-e1e6-488d-80ef-c7cc45979168)，歡迎各界踴躍參閱。