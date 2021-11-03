日本疫情為何迅速改善? 有日本學者這麼看

日本 COVID-19 疫情快速改善，背後理由也是眾說紛紜，日本財經媒體《東洋經濟》日前在一篇報導當中就介紹了名古屋工業大學平田晃正教授研究室的分析報告，而撰寫文章的東京大學經濟研究所准教授仲田泰祐也加入獨自分析，經整體之後大致可歸納出幾個重點。

首先，平田研究室在 2021 年 10 月 19 日公布的「關於 7〜9 月新增陽性患者的增加及減少」分析當中提到，疫苗接種自 7 月下旬開始、於感染防治就持續發揮強大的抑制能力，但是也難以說明 8 月下旬之後所出現的感染人數迅速減少、和時間點之間的關係。

在確診人數減少之前的 8 月中旬，日本當局一直相當重視人流數據，也從過去數據和計算模型來推算今後的疫情發展。然而，日本實際確診人數自 8 月下旬就迅速趨緩、幸未出現向上攀升的走勢。

無法否認 7 月下旬展開的疫苗接種，對疫情控制所帶來的貢獻，但也可觀察到疫情發展的輪廓和是否實施疫苗接種之間，似乎並沒有受到太大影響。而關於 8 月下旬之後疫情出現改善的時間點上，除了疫苗之外也應該還有其他可能原因。有假設認為 Delta 變種病毒的傳染力被過度高估，從疫情發展圖表來看、實際走勢是快速下滑，並非預期中的向上發展。

再來，基本再生數 (Basic Reproduction Number, R0) 被高估的可能、醫療負荷緊繃促使人們在行為上採取迴避風險的行動、還有 120 天循環週期的存在等，都有可能說明日本近期的確診人數為何急遽減少。

有學者主張，病毒的流行和變異有著自然週期，其增加和減少並不會受人類行為干擾。如同流感會在每年冬天到來一般，與人流多寡沒有關係，仲田教授認為這個論點也值得大家參考。如果 120 天循環週期的假設正確，從防疫和社會經濟活動共存的觀點來看，或許可作為政策制定上的參考。

另外還有假設認為，今後的疫情發展可能出現大幅改善。但不管哪個假設才是正確，由於日本在沒有擴大人流管制的情況下、疫情也出現急遽減少，這對於日後的防疫政策制定也應該有其意義存在。