美前副總統高爾：石油和天然氣是價值22兆美元的次級碳泡沫！

邁向再生能源的轉型過程中，投資者小心一失足成千古恨！美國前副總統高爾 (Al Gore) 週三 (3 日) 在第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 上表示，傳統化石燃料市場正在形成泡沫，最脆弱的公司恐將受創。

高爾以當年次貸泡沫比喻現今的化石燃料泡沫，稱其為 22 兆美元的「次級碳泡沫」，「這是基於所有碳燃料都將被燃燒的荒謬假設，但事實上不會，尤其是因為現在可再生的電力來源已經便宜許多。」

世代投資管理公司 (Generation Investment Management LLP) 董事長 高爾表示，「一旦這些風險內部化，屆時將影響所有這些資產的價值。」

高爾在 COP26 大會第三日主題轉向金融財務議題時，發表上述談話。他說：「我認為我們處於永續改革的早期階段，這是歷史上最大的契機。那些不承認這一點並適應變化的人將處於商業風險之中，且將被拋在趨勢後頭。」高爾同時也是氣候變遷紀錄片 《不願面對的真相》的作者。

美國石油基金 ETF 今年迄今上漲 44%。能源精選產業 SPDR ETF (XLE-US) 今年迄今上長 32%。SPDR S&P 油氣勘探與生產 ETF (XOP-US) 同期漲幅 38%。

然而，iShares 全球潔淨能源 ETF (ICLN-US) 今年迄今下跌約 14%。