〈能源盤後〉美庫存連2週增加 原油跌至10月來最低點

週三 (3 日) 交易，在美官方數據顯示，美國原油庫存連續 2 週增加後，原油期貨價格收在 10 月以來最低點。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「儘管出口持續走強，但煉油活動持續疲軟，導致原油庫存再次增加。」

EIA 週三公布，上週 (10/29 止) 美國原油庫存增加 330 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/29 止) 原油庫存增加 30 萬桶。API 週二晚間公布，上週 (10 月底) 美國原油庫存增加 360 萬桶。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.05 美元或 3.6%，收每桶 80.86 美元。該期貨價格上週觸及 7 年高點。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.73 美元或 3.2%，收每桶 81.99 美元。

根據道瓊市場數據，基於近月合約，WTI 原油期貨收盤價觸及 10 月 13 日以來最低點，而 Brent 原油則為 10 月 7 日以來最低收盤價。

EIA 也公布，上週汽油庫存減少 150 萬桶、蒸餾油庫存增加 220 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 汽油庫存下降 90 萬桶、蒸餾油下降 150 萬桶。API 週二晚間公布，上週汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油增加 57.3 萬桶。

Smith 表示，蒸餾油庫存增加是因為「隱含需求減弱，而汽油庫存減少是因為隱含需求在每年此時都非常強勁，但考慮其波動性，每週的數據並不見得可靠。」

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心當週庫存減少 90 萬桶，但美國石油產品總量增加了 20 萬桶，達每日 1150 萬桶。

「石油產量增加，加上戰略石油儲備 (SPR) 再次釋放衝擊商業庫存，支撐了供應端，但同時進口量幾乎與上週持平。」Smith 說。

12 月交割的汽油期貨價格下跌近 4.6%，收近每加侖 2.339 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 2.435 美元。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「未來幾週市場應該會看到整體石油庫存開始減少，而且可能相當明顯。」

他補充，因為煉油廠進入維修季節，所以原油庫存增加的程度被誇大了，一旦煉油廠結束維修，庫欣儲油情況會看見更好的市場平衡，「這一點絕對會支撐市場。」

與此同時，Fed 宣布將削減每月購債規模後，原油交易持續接近盤中低點。Fed 仍重申其觀點，即高通膨數據是「暫時的」。

OPEC+ 週四會議也是市場焦點。美拜登總統和其他人已向 OPEC + 施壓，要求該組織擴大增產。新聞報導稱，拜登週三在 Glasgow 參加一場 COP26 氣候高峰會上向媒體表示，「俄羅斯、沙烏地阿拉伯和其他生產國藉由抑制產量來提振價格的作法是不對的。」

然而，這些生產國似乎不願意擴大增產，僅願意遵守現行增產 40 萬桶 / 日的協議，一些生產國甚至連這樣的增產目標都已難以達成。

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