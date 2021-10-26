物價貴桑桑 金融傳產股分批入手可抗通膨

物價蠢蠢欲動，通膨近期成為全球金融市場高度關注議題。金融股將受惠於利率走升、上市櫃金控獲利創新高等利多外，傳產類股也受惠於需求及報價上升，皆是抗通膨族群亮點，透過分批入手有助抗通膨。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，整體金控 2021 年前三季稅後淨利為 4993 億元，年成長 64%，創下歷史新高，表現亮眼。展望第四季，近期中國房地產恒大破產機率升高，但對台灣金融業影響有限，雖然全球資本市場高檔震盪，認列投資收益可能減緩，但台幣近期轉為貶值，壽險公司於年底增提外匯價格變動準備金可能減少，亦可增加部分收益，整體金融股獲利仍可望維持高檔。

兆豐投信表示，美國經濟動能持續回溫，聯準會將縮減量化寬鬆規模，近期美國十年期公債殖利率彈升，且長期向上趨勢未變，對於以海外債為主要投資項目的壽險及銀行業將有助於收益率提升。

此外，台灣疫情減緩有助資產品質持續改善，銀行壽險類股評價有機會隨升息趨勢提升，加上金融股具有高現金殖利率題材，亦會受到資金青睞。

由於今年以來，金融股股價雖上揚、但未見大幅飆漲，從本益比來看，整體金融、傳產族群本益比仍相對偏低，顯示金融、傳產類股的股價仍被低估，具備投資價值，近期股價波動反而是提供投資人逢低入手的好時機，可以趁著這波回檔之際，開始逢低佈局金融傳產股息基金。

