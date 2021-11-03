【袁志峰專欄】關注美聯儲周三議息

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $22.1

1) 股市前景

受 A 股下跌拖累，昨日港股高開低走，單邊下行。恒指跌幅尚算温和，但成交額增加並不理想。恒指連跌 6 日，累跌 4.0%。國指連跌 7 日，累跌 5.3%。短線而言，大市有技術反彈空間，市場焦點是美國聯儲局周三的議息結果。

今天推介是中芯國際 (981) — 二季度業績優於預期，行業受政府高度支持，盈利增長前景亮麗，估值吸引。今年二季度盈利 6.88 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增長 3.99 倍。期內，收入 13.44 億元，按季增長 21.8%，按年升 43.2%；毛利率為 30.1%。管理層預期三季度銷售收入按季增長 2% 到 4%，毛利率預期在 32% 到 34% 之間。全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到 30% 左右。現價對應市賬率 1.48 倍，估值吸引，維持買入建議，目標價 25.0 元，止損價 21.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 455 點，已接近全日高位，隨後單邊下行至收盤，最多曾跌 124 點，收報 25099 點，跌 54 點或 0.2%。成交額按日增 8% 至 1460 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金轉淨買入約 11 億元，包括淨買入 8 億元騰訊 (700) 及 7 億元泡泡瑪特 (9992) 股份，淨賣出 2 億元港交所 (388) 股份。11 月以來淨賣出 3 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 21 升 37 跌 2 持平。比亞迪 (1211) 及萬洲國際 (288) 升逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。阿里健康 (241)、阿里(9988)、美團(3690) 及金沙中國 (1928) 升逾 1%。中信股份 (267) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。招商銀行 (3968) 及龍湖集團 (960) 跌逾 5%。信義玻璃 (868) 跌逾 4%。中國海外發展 (688)、華潤置地(1109)、信義光能(968)、李寧(2331) 及中生製藥 (1177) 跌逾 2%。石藥集團 (1093) 及恒安國際 (1044) 跌 2%。

恒生科指升 0.6%，收報 6314 點，成份股 6 升 24 跌。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及百度 (9888) 升 3%，京東 (9618) 升逾 2%，小米 (1810) 及騰訊 (700) 跌逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 及華虹半導體 (1347) 升逾 5% 及 4%，為升幅最大成份股。汽車之家 (2518) 及京東健康 (6618) 升逾 2%。中芯國際 (981) 升逾 1%。平安好醫生 (1833) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。ASM 太平洋 (522)、瑞聲科技(2018) 及同程藝龍 (780) 跌近 2%。

板塊方面，晶片及汽車股逆市上升。內房、物管、鋼鐵、中資券商、光伏、煤炭、港口、家電、有色金屬及餐飲股下跌，跌幅居前。融創中國 (1918) 跌逾 9%，雅居樂 (3383)、世茂集團(813) 及富力地産 (2777) 跌 5%-7%。恒大物業 (6666)、雅生活服務(3319) 及世茂服務 (873) 跌 5%-6%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 5%-7%。中信證券 (6030)、中金公司(3908) 及海通證券 (6837) 跌 3%-4%。保利協鑫能源 (3800) 跌逾 11%，協鑫新能源 (451)、福萊特玻璃(6865)、信義能源(968) 及信義能源 (3868) 跌 3%-4%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 3%-4%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌近 3%。海爾智家 (6690)、海信家電(921) 及 TCL 電子 (1070) 跌 2%-4%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 2%-3%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 2%。

周二上証指數平開，早段曾升 0.4%，隨後輾轉回落，午後最多跌 1.9%%，尾市回穩，收報 3505.63 點，跌 1.1%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 12600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金淨買入約 24 億元，11 月以來淨買入 31 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

本港零售額連升 8 個月，但表現遠遜預期。政府統計處公布，9 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 280 億元，按年升 7.3%，遜於市場預期增長 11.9%。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 10 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 58.3，低於前值及預期的 58.5。(信報)

4) 個股訊息

渣打集團 (2888) 宣布，截至今年 9 月底止第三季度，除稅前法定溢利 9.96 億元(美元 ‧ 下同)，按年飆升 1.29 倍。季內，除稅前基本溢利 10.75 億元，按年增長 44.3%。(信報)



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