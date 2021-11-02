〈環球晶法說〉明年產能續滿載 長約涵蓋各尺寸、應用面更廣

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (2) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，客戶需求續強，產能已滿載至明年，看好明年現貨價維持健康水準，隨著更多客戶簽長約，長約比重已與前一波景氣高峰相近，且涵蓋各尺寸，應用面也更廣。

環球晶今年全尺寸產能皆已滿載，徐秀蘭指出，第四季各尺寸訂單持續增加，整體需求持續強勁，吃緊情況也未有緩解；明年即便市場有些新產能出現，但需求仍超過供給，動能強勁，不會出現供過於求情況，現貨價預期將維持健康水準。

隨著更多客戶簽訂長約，徐秀蘭看好，滿載狀態將持續至 2022 年，截至 9 月預付貨款金額已達 8 億美元，長約比重與前一波景氣高峰 2017、2018 年時相近，相較當時長約期間約 2-3 年，此波景氣循環長約已拉長至 5-8 年。

徐秀蘭也指出，除長約期間更長，價格上漲趨勢也較顯著，產品組合更佳，長約覆蓋的尺寸、應用面都更廣，從 6 至 12 吋都有客戶簽長約，包括延長既有長約、簽新長約，今年所簽訂的新長約，已收到超過 6 億美元的預付貨款。

因應需求強勁，環球晶未來 2 年將投入 8 至 9 億美元，針對 12 吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，屆時總產能將增加 10-15%。

徐秀蘭指出，這波擴產計畫在日本、韓國、台灣與美國等廠區啟動，第四季至明年上半年，將有部分產能陸續開出；碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 等化合物半導體，也是明年擴產的重點項目之一。

對於收購世創進度，徐秀蘭指出，目標仍是年底前完成收購案，正持續積極與相關主管機關配合其審查程序。