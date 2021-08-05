Chromebook需求放緩 全年出貨估4080萬台 下修幅度近2成

疫情帶動遠距教學商機，刺激教育用 Chromebook 需求維持高檔，但受 11.6 吋面板強漲近一年、終端需求漸被滿足，品牌廠對下半年出貨轉趨保守，研調機構 Omida 最新預期，今年 Chromebook 出貨量將從原 5000 萬台下修至 4080 萬台，下修幅度達 18.2%。

Chromebook 受惠教育應用商機，去年以來成長幅度均超越筆電市場平均，廠商年初也預期今年度 Chromebook 出貨將達 5000 萬台、年增 94%，Omida 就統計，今年上半年 Chromebook 筆電出貨達約 2500 萬台，已接近去年全年水準，品牌廠中包含聯想、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW) 最為受惠。

隨著市場需求降溫，傳出品牌廠均修正下半年 Chromebook 出貨，修正幅度達雙位數，Omida 預期，品牌廠對下半年需求下修約 920 萬台，依此推算今年全年出貨將下滑至 4080 萬台，年增幅降為 58.8%，仍將創下歷史新高，拿下整體筆電約 18.5% 市占。

Omida 分析，Chromebook 需求降溫，主因是 11.6 吋主流面板價格近一年來持續飆漲，品牌廠開始轉往 14、15.6 吋產品調整，同時受到教育市場漸被滿足，OEM 廠也計畫轉換產線，生產以 Windows 系統為主的機種。

Omida 進一步預期，Chromebook 用的 11.6 吋面板將成為今年以來首先跌價的筆電面板尺寸，雖然 6 月價格仍維持上漲，但漲幅已明顯放緩，估第三季月漲幅將低於 1 美元或持平，也反映品牌廠需求降溫。