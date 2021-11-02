〈環球晶法說〉Q3毛利率攀9季高點 業外干擾純益季減21% 每股賺7.13元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (2) 日召開法說，並公告第三季財報，在產能滿載及漲價效益帶動下，毛利率逼近 40%、達到 39.1%，寫近 9 季高點，營益率也達 30.4%，但受業外認列金融資產評價損失影響，純益 31.05 億元，季減 21.5%，年減 8.4%，每股純益 7.13 元，前三季每股賺 22.4 元。

環球晶第三季營收 153.64 億元，季增 1%，毛利率 39.1%，季增 2.4 個百分點，年增 1.9 個百分點，營益率 30.4%，季增 2.4 個百分點，年增 1.3 個百分點；稅後純益 31.05 億元，季減 21.5%，年減 8.4%，每股純益 7.13 元。

環球晶前三季營收 453.78 億元，年增 10%，毛利率 37%，年減 0.4 個百分點，營益率 28.4%，年減 1 個百分點；稅後純益 97.5 億元，年增 0.9%，每股純益 22.4 元。

環球晶指出，第三季獲利下滑，主要是業外認列金融資產評價損失所致，包括持有世創 (Siltronic) 股價跌價造成的公允價值評價損失，及依 IFRS 規定發行海外可轉換公司債 (ECB) 折現值攤銷所認列的利息費用，但均屬帳務估列，並無實際現金流出。

環球晶目前各尺寸產能維持滿載，隨著更多長約簽定，看好滿載狀態將持續至明年。