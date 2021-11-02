統一超Q3獲利創9年來同期低點 EPS 1.98元

連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (2) 日公布第三季財報，單季稅後純益 20.62 億元，年減 28.25%，每股純益 1.98 元，創 2013 年以來同期新低，也是連 2 季 EPS 低於 2 元，不過，稅後純益較第二季季增 16.6%，顯示營運已隨疫情趨緩，觸底回穩。

統一超第三季合併營收 654.44 億元，年減 3.48%，營業毛利 216.3 億元，年減 6.99%，毛利率 33.05%，年減 1.25 個百分點，營業利益 24.28 億元，年減 30.7%，營益率 3.71%，年減 1.46 個百分點，稅後純益 20.62 億元，年減 28.25%，每股純益 1.98 元。

由於第二季、第三季受疫情衝擊部分內需動能，統一超前三季合併營收 1940.91 億元，年增 0.91%，營業毛利 649.42 億元，年減 1.34%，毛利率 33.46%，年減 0.76 個百分點，營業利益 76.64 億元，年減 17.37%，營益率 3.95%，年減 0.87 個百分點，稅後純益 65.4 億元，年減 17.9%，每股純益 6.29 元。

統一超說明， 台灣 7-ELEVEN 持續展店，OPEN POINT 會員人數已突破 1,350 萬名，可有效串聯線上線下消費需求並穩固會員黏著度，業績逐月回穩。

其中，7-ELEVEN 專屬智能團購平台「i 划算」至今已吸引近 200 萬會員加入，帶動會員貢獻度與活躍度皆較去年同期呈倍數成長。

而 7-ELEVEN「i 預購」商品種類擴大至 3C、專櫃美妝等結構，加上實體預購掌握節令商品、團購美食等，整體預購業績在第三季成長超過 50%。

7-ELEVEN 今年上線的「冷凍交貨便」、「快收便」服務也成長快速，節令期間的交貨便、賣貨便相關業績成長逾 30%。

同時，統一超轉投資事業統一速達、統一精工、博客來和統一生活等，疫情下業績仍較去年同期成長。

展望後市，統一超認為，台灣 7-ELEVEN 和轉投資事業積極擴大虛實整合效益，並掌握雙 11、雙 12、年末聖誕和跨年等節令商機，配合政府振興五倍券加碼刺激消費，第四季營運樂觀可期。

截至第三季底，7-ELEVEN 全台門市達 6295 家，店數年成長約 6%。