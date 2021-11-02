發行商疑似捲款跑路！魷魚幣崩跌99.99%至近乎0

生存遊戲韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game) 全球爆紅，加密貨幣市場也來湊熱鬧，魷魚幣 (SQUID) 過去一週狂漲逾 230,000%，然而，週一 (1 日) 魷魚幣斷崖式暴跌 99.99%，價格幾乎躺平歸零。

線上遊戲平台 Squid Game 推出《魷魚遊戲》同名線上闖關遊戲，並在 10 月 27 日發行遊戲專用代幣魷魚幣 (SQUID)，玩家必須要先持有「魷魚幣」且預付入場費才可以參與《魷魚遊戲》。魷魚幣僅在去中心化交易所 Pancakeswap 和 DODO 交易所交易，兩家交易所都是基於幣安智能鏈 (BSC) 發行。

週一主要是存放魷魚幣的多個位址遭受攻擊、線上遊戲平台 Squid Game 開發商疑似捲款跑路、社群媒體推特還將「魷魚幣」的官方帳號列為可疑帳號並且關閉，引發幣圈動盪。

CoinMarketCap 數據顯示，魷魚幣價格在過去 24 小時一度達到 2856 美元高點後，其價格崩跌近 99.99% 至 0.002541 美元，其交易量較同期增長超過 130%，顯示巨大拋售壓力湧現。

魷魚幣崩跌價格近乎為 0 (圖片：coindesk)

線上遊戲平台 Squid Game 週一在官方 Telegram 頻道上聲稱，鑒於和騙子打交道的壓力，其開發人員不想持續經營該項目。

BscScan 數據顯示，存放魷魚幣的位址已遭兌現價值數百萬美元的幣安幣 (BNB)。幣安幣是幣安智能鏈 (Binance Smart Chain) 的原生代幣。

交易所 CoinMarketCap 近期多次警告，多名用戶回報無法在去中心化交易所 Pancakeswap 出售「魷魚幣」，有意買魷魚幣者須三思而後行。根據 SQUID 白皮書，該代幣具反傾銷技術，如果不滿足某些條件，人們就不能出售手上的魷魚幣。

韓語「一二三木頭人」音似中文「我姑媽割雞皮呀送給他」(圖片：翻攝 netflix)

韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game) 中的「我姑媽割雞皮呀送給他」成為今年最熱門的韓語，「我的媽阿… 被割韭菜了」卻似乎成週一魷魚幣買家的最痛心聲。

加密貨幣貸款機構 Nexo 的聯合創始人 Antoni Trenchev 指出：「押注對的代幣可能會帶來令人瞠目結舌的財富，但問題是，飆漲的價格往往會以類似的方式崩落。一旦開始拋售，就會產生連鎖效應，因此明智的做法是投資人僅承擔自身可承受的風險。」