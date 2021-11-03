以太幣價格再創新高 突破4500美元

鉅亨網編譯段智恆 2021年11月3號1點50分

全球第二大加密貨幣以太幣繼上周攀抵 4,400 美元創歷史新高後，周二 (2 日) 價格衝破 4,500 美元再次改寫歷史新高，分析師表示部分原因是由於短線交易員推動。

截稿前，以太幣報 4,502 美元，24 小時內上漲 4.2%。

分析公司 IntoTheBlock 日前在 Telegram 上寫道：「近期以太幣的高點是由短線交易員重新燃起的興趣推動。」目前以太幣不到 30 天內的位址數量達到逾 12 個月以來最高水準。

Fairlead Strategies 的創始人兼執行合夥人 Katie Stockton 在周二的報告中寫道，以太幣正在測試 4,380 美元的最終阻力位，突破需要兩周收在該水準上方，並認為以太幣一定能克服自 5 月來的阻力。

Stockton 表示，以太幣的短期態勢相當積極，但偶有下滑情形，所以如果其與比特幣一樣在阻力位附近停滯，在上漲之前只會有一個短暫的整理階段。

此外，日前全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）以「大量積壓」為由臨時暫停所有加密貨幣交易，市場分析人士認為，可能是系統維護或風險控制兩大原因造成幣安暫停提款。

其他加密貨幣方面，比特幣報 63,641.08 美元，24 小時內上漲 4.4%，狗狗幣報 0.272707 美元，24 小時內上漲 0.2%，柴犬幣報 0.00006819 美元，24 小時內下跌 3.5%。