美國政財部本周可能大減發債規模 為5年來首度

聯準會可能不會是周三 (3 日) 雖一宣布減碼的機構。據《彭博》報導，美國財政部當天也可能宣布，要縮減其較長天期證券龐大的季度發行規模，這將是 5 年來首度這麼做。

美國財政部附息債券—有息票據和債券發行的及時削減，將大過聯準會量化寬鬆美債購買的逐漸減少。Wells Fargo & Co. 認為，這件事還未獲得投資者的足夠重視，而這一行動，可能會在聯準會退出刺激措施之際，幫助限制借貸成本的上升。

據多家華爾街銀行指出，到 2022 年第三季左右，定期附息債的發行將減少約 1 兆美元。

發行的減少預計將從接下來季度置換的招標開始，推估總額將低於先前創紀錄的 1260 億美元。一級交易商對拍賣的預期總額約為 1190 億至 1200 億美元，這一計畫將假設舉債上限獲得提高。

周三，美國財政部的公告將比聯準會政策聲明早幾個小時發布，內容將涵蓋聯準會 11 月季度置換招標的細節。其中包括 3 年期、10 年期和 30 年期債券，以及未來幾個月美國公債發行的任何調整計畫。

高盛集團首席利率策略師 Praveen Korapaty 認為，當前的招標時間表將導致美債置換嚴重過剩，發行規模減少，將在很大程度上抵消聯準會減少購債導致的需求下降。

Jefferies 分析師 Thomas Simons 和 Aneta Markowska 指出，財政部再一次面臨在政府支出不確定的情況下，做出融資預測的問題。此外，這次發債的不確定因素，還來自民主黨 1.75 兆美元社會支出法案的不確定性。

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