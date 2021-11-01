〈雙11要來了〉網家拚業績年增1.5倍 同業間最高成長目標

進入電商全年促銷最熱的 11 月，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物雙 11 檔期今 (1) 日起正式開跑，網家執行長暨總經理蔡凱文表示，業績已明顯加溫，隨著龐大五倍券商機加持，已將全檔期採購金額較去年同期調高 1 倍、行銷預算增加 1.3 倍，目標雙 11 業績年增 1.5 倍，是各大零售業中設下的最高成長目標。

蔡凱文說明，五倍券振興措施開跑後，明顯看到內需市場復甦，因此，今年雙 11 採購金額調高 1 倍，全力搶貨，庫存已陸續到位約 85-90%，除了預料會湧現全年份生活用品囤貨潮、3C 家電熱銷等，今年更備妥更多服飾品項，並加大數位廣告投放。

不過，蔡凱文也不諱言，憂心進口貨品部分尚未到位，例如手機、筆電和電腦周邊等，近來到貨的一批筆電貨品是年初下單，將持續解決缺貨問題。

由於網家轉投資物流戰略夥伴 Pickupp 第四季將服務擴展至雙北地區，有助大幅提升 PChome 今年雙 11 出貨效率，蔡凱文說，接下來將藉與 Pickupp 的合作，發展地區小倉，亦即媒合式的即時物流，預計最快明年推出，目前僅止於構想階段。

網家統計，今年用戶數已超過 1300 萬人，其中，26 歲以下的 Z 世代用戶增加 30%，而 55 歲以上的橘世代用戶則以日常採購主力的女性族群為主，整體新用戶數提升 40%，顯示網購已成全民消費的新趨勢。