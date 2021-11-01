達方小金雞詠業最快年底上市 需求強明年再擴產6成

達方 (8163-TW) 小金雞、電子陶瓷元件廠詠業 (6792-TE) 預計年底前興櫃轉上市，董事長蘇開建看好，明年天線元件及模組將是主要成長動能，且可望延續今年高成長表現，因此計畫將再擴產 6 成。

詠業有產品包含無線通訊相關的天線元件及模組、追蹤器、接收器、壓電陶瓷元件、超聲波傳感器，以及過電壓 / 電流元件；以產品營收占比來看，無線通訊產品 44%、壓電元件 / 超音波傳感器 40%、線路保護元件 16%。

蘇開建表示，目前依照產品應用訂單能見度的不同，普遍看至年底到明年第一季，今年已經擴產 6 成，但產能快滿載，在明年需求持穩下，決定再擴 6 成。

李瑞榮進一步指出，目前天線多應用在 TWS 藍牙耳機、車用導航、工程機械高精度定位、物聯網、智慧監控、追蹤器等領域，尤其在汽車導航用陶瓷平板天線，詠業是日本前兩大汽車衛星定位天線模組的天線供應商之一。

另一方面，壓電元件延伸的模組產品包括水中及空氣中的超音波傳感器、致動器及流量，均已獲國際知名大廠的認可及採用。

李瑞榮表示，今年積極改善產品組合架構，提高單價較高的模組產品銷售，也反映在營收、毛利率以及獲利表現上，預計效益將延續至明年，持續推升獲利成長。