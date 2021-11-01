新冠肺炎爆發近2年 全球累計死亡人數突破500萬

既使疫苗問世有助於讓疫情趨緩，在不到 2 年的時間內，新冠肺炎仍導致全球逾 500 萬人死亡。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至周一 (1 日)，全球累計新冠肺炎死亡數已突破 500 萬，其中光是美國就佔了最新 100 萬死亡數的 14%，為全球最高，俄羅斯佔 10%，印尼和巴西各佔 8%。

根據統計，累計死亡人數自 400 萬達到 500 萬人，約莫花費 110 多天的時間，較 300 萬至 400 萬人得不到 90 天來得慢，然而，儘管疫苗問世促使疫情趨緩，全球至今每日仍有上千人死於新冠肺炎。

全球新冠死亡率已放緩，但仍持續成長 (圖：Bloomberg)

根據挪威奧斯陸和平研究中心 (Peace Research Institute Oslo) 計算，全球新冠肺炎死亡人數與 1950 年以來死於戰爭的人數不相上下，且如今已成為全球僅次於心臟病和中風的第三大死因。

此外，由於病毒檢測量能有限，在印度、非洲等缺乏醫療資源的貧窮地區或國家，較容易出現因確診而在家死亡的情況，在這些案例未被納入計算的情況下，目前全球死亡人數可能遭到低估。

既使許多國家已重啟經濟，放寬防疫甚至入境限制，科學家仍警告疫情遠未結束，隨著人類接種疫苗後的第一個冬天將至，疫苗效力將勢必備受外界關注。

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