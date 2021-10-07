美政府關門壓力有望暫時舒緩！共和黨領袖提議舉債上限延期至12月

參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周三 (6 日) 提議，在民主黨年底前通過更長期的舉債解決方案前，同意暫時延長美國舉債上限，以避免美國債務違約和經濟危機。

在美國總統拜登與民主黨持續施壓之際，麥康奈爾表示：「為了保護美國人民免受民主黨近期造成的危機影響，我們將允許民主黨藉由正常程序，通過固定金額的緊急延長債務上限方案，讓政府能持續運作至 12 月。」

麥康奈爾補充說道，此舉將為民主黨時間緊迫的藉口提出方案，並給民主黨政府足夠的時間，透過預算調解程序通過單獨的舉債上限法案。

麥康奈爾的緩兵之計，可望短暫舒緩政府關門的壓力。財政部先前預估，用於避免政府關門的緊急現金將會在 10 月 18 日用鑿，兩黨政策中心 (BPC) 周三則預估最長可負擔至 11 月 2 日。

麥康奈爾重申，若民主黨想在 10 月中旬解決舉債上限問題，共和黨將協助民主黨加快預算調解程序，在無須共和黨支持的情況下取消舉債上限。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 並未立即回應，但和麥康奈爾一起參加會議的民主黨議員表示，考慮接受麥康奈爾的債限提議，但仍反對藉由預算調解程序，通過更長期提高舉債上限的法案。

不過，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 對於麥康奈爾的提議似乎不領情，她表示，在沒有提出正式提議前都還言之過早，模稜兩可比明確表示更複雜、更難處理。

市場經濟學家普遍認為，美國政府關門將造成經濟災難，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 多次警告，政府關門將導致經濟衰退，拜登也曾表示，政府停止運作將傷害美國、危及市場，並耗盡民眾儲蓄並增加失業。