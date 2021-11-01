〈台股盤後〉電子股吹響多頭號角 重回萬七收復季線

美股震盪創高，台股今 (1) 日由電子股吹響多頭號角，電子股成交比重占 7 成，又以中小型股表現最亮眼，元宇宙、化合物半導體、節能股持續發燙，大型股則由航空、海運等傳產股撐盤，指數終場上漲 80.83 點，收 17068.24 點，成交值 3254.17 億元，重回萬七關卡，收復季線。

觀察電子權值股表現，電子雙雄台積電、鴻海熄火，台積電一路在平盤附近震盪，以平盤價 590 元作收，鴻海小跌 0.47%，收 106.5 元，聯電也下挫 0.69%；台達電大漲半根停板，南電也漲超過 4.7%，聯發科小漲 0.99%，矽力 - KY 也小漲作收。

元宇宙概念股持續發燙，多檔個股強攻漲停，包括威盛、位速、鈺創、中光電、揚明光、宏達電、光磊、驊訊，凌陽也大漲 7%，健策漲逾半根停板。

節能概念股同步發光，安集、大亞、廣錠亮燈漲停，太極、倉和、統振、元晶漲幅都超過 5%。

化合物半導體重啟多頭攻勢，嘉晶亮燈漲停，茂矽、漢磊也逼近漲停板，富采大漲超過 5%，中美晶、璟德、全新、環球晶、世界表現也都相當強勢。

法人指出，短線國際變數仍多，加上台股波段漲多，成交量也未明顯放大，顯示市場資金續觀望，預期台股震盪幅度將加大。