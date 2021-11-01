中小型電子股當家 台股漲80點收17068點站回季線

隨著美股攀高，台股今 (1) 日早盤勁揚逾 130 點，攻上 17100 點及半年線，電子族群持續扮演多頭主攻部隊，尤其是中小型股表現活蹦亂跳，航運股也持續反彈，但金融、鋼鐵族群走勢疲弱，終場指數漲幅收斂，上漲 80.83 點，收在 17068.24 點，仍成功收復季線，成交值 3254.17 億元。

觀察權值股表現，台積電今天一路在平盤附近遊走，終場收 590 元，台達電強漲逾 5%，漲勢最為剽悍，大立光漲近 2%、聯發科漲近 1%，同步扮演撐盤領頭羊，不過，日月光投控、國巨震盪下跌逾 1%。金融股方面，金控雙雄震盪走跌，整體表現偏弱。中鋼也無力撐盤，中鋼構、燁興等下挫逾 1%，鋼鐵漲跌互見。

櫃買指數今天表現優於大盤，終場勁揚 1.4%，其中，二極體股王德微直奔漲停，達 298 元，再度改寫掛牌新高，台半、強茂、朋程 3 檔同步攻上漲停板，買氣暢旺。

雖然 SCFI 運價指數連 3 周下跌，但第三季季報即將公布，航運族群近來人氣回升，貨櫃三雄延續上周反彈力道，長榮、陽明早盤重返百元大關，一度上漲超過 4%，但尾盤漲幅逐漸收斂，分別收 100.5 元、98 元；航空雙雄受惠旺季效應，空運報價續攀高，今天股價大漲 4-5%，為盤面多頭指標股。

受到廢紙、動力煤等原物料漲價影響，中國造紙業再度掀起漲價聲浪，除了華紙率先宣布第四季調漲產品價格，永豐餘與榮成可望跟進上調，今天造紙族群獲得買盤青睞，榮成上漲近 3%，華紙、寶隆、永豐餘、士紙也有 1-2% 的漲幅。

聯合再生全台最大的太陽光電球場落成啟用，董事長洪傳獻透露，太陽能產業正迎來史上最大漲價潮，還看不到盡頭，元晶也傳出打入 SpaceX 供應鏈，激勵相關族群表現，聯合再生強勢亮燈漲停，達 26.25 元，創 6 年新高，安集也攻上漲停板，元晶、茂迪、新晶投控、太極、碩禾等都吸引資金聚集。