【Wen姐筆記】 11月開局 17000城池攻防 待增量表態

台股收復了 3 個交易日的 17000 點，周五又因蘋果財報不如預期，外資提款，加權指數收盤未能站穩 17000 點，但仍努力撐住 16988 哨站附近。11 月開局，17000 點城池攻防戰續演，多空能否從蜘蛛網區突圍，待增量表態! 短線強弱分界為 17026 點。關鍵密碼為 16947、16988 與 17077 點。

16947 為 17000 點射門區，17000 城池兩端哨站為 16988 與 17026 點，多方要續攻，17053 與 17100 點城池將是新的火線區，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。如果要續攻，必須燃料足夠，將有機會挺進 17147 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如 17256 點能夠收復，有企圖再收復 17300 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。

但如 16947 點未能挺住，多方續攻氣勢有轉弱疑慮，盤勢也將轉為回檔，下方 16900 點城池與 16853 點將成為關鍵防守區，16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得提防有回測 16800 點城池與月線的疑慮，16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季最重要的關鍵區。棄守則轉弱，如 16777 點棄守，提防回測 16747 至 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。

美股續揚，台股今天 11 月開局，多方還是有不錯的機會，不過千萬別再上演虎頭蛇尾! 而在個股部分，弱勢的航運族群，終於再度收上月線，關鍵在於月線能否站好站穩! 不過指數要北上突圍，權值股仍是重要領頭羊，台積電能否重返 600 元整數大關? 也攸關台股能否站穩季線與半年線! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)