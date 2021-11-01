外資大買航空雙雄7萬張 調節群創2.9萬張

台股今 (1) 日由電子股吹響多頭號角，成交比重占 7 成，終場上漲 80.83 點，收 17068.24 點，成交值 3254.17 億元，重回萬七、收復季線。外資大買航空雙雄共超過 7 萬張，其中華航已連五買、共敲進逾 6.6 萬張，群創則遭外資調節 2.9 萬張。

觀察法人籌碼，外資今日賣超 31.96 億元，連三賣，投信賣超 0.96 億元，自營商轉買超 3.14 億元，三大法人共賣超 29.78 億元。

期貨方面，外資回補空單 1758 口，空單未平倉口數降至 22084 口；投信回補空單 318 口，空單未平倉口數降至 3816 口；自營商增持空單 78 口，多單未平倉口數降至 17740 口。

外資今日大買航空雙雄，買超華航、長榮航分別 3.9 萬張、3.1 萬張，線纜族群大亞、華新各超過 6000 張、3600 張，其他傳產股包括永光、中華化也獲敲進超過 3000 張。

電子股部分，外資買旺宏 1.8 萬張、聯合再生 1.3 萬張，光洋科、偉詮電、矽統各超過 5000 張，佳世達、菱生、光磊、華泰、茂矽、友訊、精英、廣宇、元太、世界也逾 3000 張。

外資賣超方面，轉而大舉調節群創 2.9 萬張，元大台灣 50 反 1 逾 2.2 萬張，欣興 9955 張，聯電 7683 張、連三賣，技嘉也超過 7000 張，鴻海、友達各超過 4000 張。

傳產股部分，外資大賣航運三雄，賣超長榮 1.5 萬張、陽明 1.1 萬張、萬海 3521 張，大成鋼也有 1.2 萬張。不少金融股也遭外資出脫，賣超新光金 1 萬張、開發金 8564 張、臺企銀 5277 張、國泰金及第一金各超過 4000 張。

法人指出，短線國際變數仍多，加上台股波段漲多，成交量也未明顯放大，顯示市場資金續觀望，預期台股震盪幅度將加大。