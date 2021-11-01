全球股市歷經黯淡的 9 月後，在 10 月中旬開始轉強，美股下有財報利多、上有通膨怪獸，即便如此仍是將挑戰新高位置，美公債殖利率再創高，通膨怪獸大口吃掉現金價值，資金持續尋找出口，未升息前錢就是多，外資賣股加領股息手上資金一兆，若能順利回流當然是一大加分，內資領先回流股市，資金不足下無法百花齊放，(特殊題材) 將成為鎖定標的！

養空、誘空、軋空三部曲

觀察指數從 9 月 6 日高點至 10 月底、融資減少 6.8%、融券增加 10.5%，做多的人紛紛退場了，取而代之的是想要籍股票下跌而獲利的念頭，而那些在之前曾大漲，或營收獲利表現不佳，但股價仍在高點的個股最容易成為標的，因為即然盤不好了，照「正常邏輯」這些個股當然要下跌，於是抱著滿心期待進場放空，此即為「養空」。

隨後股價持續震盪上攻無力，此時心態更加偏空，若再配合下跌則這些空方會認為自己做對了，於是再勇於「加空」，慢慢的聲勢浩大起來，也吸引其它的投資人進來一起「共襄盛舉」，於是融券比例持續攀升，此為「誘空」。

但散戶沒有意識到的是，許多大漲的背後，都是有默默的一隻手在操作，此時基本面己和走勢脫勾，小蝦米怎麼鬥的過大鯨魚？不管你覺的多不合理或多沒天良，你會發現這些你感覺」超漲」的股票，怎麼整理完或小跌後不但沒有繼續回檔反而還轉向上，不死心的散戶繼續加空攤平，直至最後棄械投降，而回補的力道又助漲了漲勢，此為「軋空」。

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