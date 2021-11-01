〈中經院發布PMI〉NMI連4彈 非製造活動逐漸復甦

中華經濟研究院今 (1) 日公布台灣非製造業 NMI 指數連 4 個月上揚，較上月續揚 1.2 個百分點至 58.5%，反映台灣逐步放寬防疫措施，以及業者配合振興券加碼的帶動，同時，非製造業未來六個月展望指數回升 2.1 個百分點至 59.1%。

中經院院長張傳章表示，國內非製造業營運活動，已開始恢復正常。

圖：中經院提供。

中經院說明，非製造業的商業活動、新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數在 6 月觸底後皆已連 4 個月擴張，本月指數分別攀升 4.6、2.1 個百分點至 61.3%、59.0%，採購價格 (營業成本) 指數回升 3.4 個百分點至 69.5%。

不過，供應商交貨時間 (受託工作完成時間) 指數則微跌 0.7 個百分點至 57.3%，存貨指數微跌 0.1 個百分點至 53.8%，人力僱用指數回跌 1.2 個百分點至 56.6%，

另外，未完成訂單 (工作委託量) 中斷連 5 個月的緊縮轉為擴張，指數攀升 3.2 個百分點至 53.1%。

而非製造業服務收費價格與 9 月相比，上升速度維持不變，存貨觀感指數攀升 1.0 個百分點至 50.7%。

八大產業中，七大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (70.8%)、營造暨不動產業 (68.3%)、零售業 (62.6%)、教育暨專業科學業 (57.7%)、運輸倉儲業 (54.6%)、資訊暨通訊傳播業 (52.5%) 和批發業 (51.9%)，僅金融保險業 (46.3%)NMI 已連 2 個月緊縮，反映國際金融情勢不穩的影響。