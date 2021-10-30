花旗明年展望謹慎 估標普500指數上看4900點 漲幅下滑至個位數

花旗首席美國股票策略師 Scott Chronert 周五 (29 日) 對於明年美股大盤抱持謹慎展望，料美股企業獲利將持續成長，但認為明年底標普 500 指數僅會上漲 6.4% 至 4900 點。

Chronert 表示，明年年底標普 500 指數將上升至 4900 點，與周五收盤相比潛在上漲空間約 6.4%，意味著明年漲幅與今年相比將大幅收斂，截至今年迄今，標普 500 指數漲幅已超過 20%。

Chronert 預計，標普 500 指數成份股明年每股盈餘約 220.54 美元，較今年預估值 203.69 美元成長約 8%。

隨著聯準會 (Fed) 準備縮減 1200 億美元的資產購買計畫，Chronert 表示，過去十年來股市面對估值逆風大多都順其自然，預計隨著央行的縮減購債引發市場對政策失誤的擔憂，2022 年上半年的波動性將上升。

Chronert 說，明年報酬低於近年來歷史平均年報酬率，儘管目前估值水準非常高，但只要美股企業獲利預期持續改善，目前展望便很難結構上轉變得更謹慎。

花旗對 2022 年標普 500 指數的目標點與高盛、加拿大皇家銀行一致，瑞信 (Credit Suisse) 分析師 Jonathan Golub 則對大盤更為樂觀，他認為標普 500 指數將達到 5000 點。不過，美銀認為僅 4600 點，意味著明年漲幅幾乎為 0%。

