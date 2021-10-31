〈元宇宙商機〉台廠挾軟硬實力不缺席 10檔首波受惠概念股出列

近來元宇宙成為科技界當紅炸子雞，全球巨擘爭相投入，包括 NVIDIA、Google、臉書及微軟等，臉書更是直接重押更名為 Meta，盼實現透過數位分身穿梭線上共同空間的願景，儘管建構元宇宙世界還有很長一段路要走，但台廠擁有堅強的高科技軟硬體實力，在形塑元宇宙過程中勢必不會缺席，市場法人看好 VR / AR 相關供應鏈包括訊連 (5203-TW)、驊訊 (6237-TW)、鈺創 (5351-TW)、中光電 (5371-TW) 等，10 檔可望成為首波元宇宙受惠概念股。

元宇宙 (metaverse) 是利用多種新型技術，打破了虛擬、真實世界與網際網路的界線，電影《一級玩家》就將此概念具體演繹，人們戴上 VR / AR 裝置後，即可創造分身進入 3D 虛擬世界與人交流互動，可自由穿梭各平台、空間。祖克伯列舉了元宇宙可運用的場景，如電玩、健身、辦公室等。

NVIDIA 執行長黃仁勳日前主導了一場年度發表會的「大騙局」，展現圖形處理器及人工智慧的驚人成果，並傳達 NVIDIA 的元宇宙概念；臉書也將營運重心轉移至元宇宙，執行長祖克柏正式宣布，Facebook 更名為 Meta，12 月 1 日起，美股交易代碼會從 FB 變為 MVRS，祖克柏宣示，下一個平台與媒介將是更加沉浸式與實體化的網際網路。

宏達電 (2498-TW) 搶搭元宇宙商機列車，推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡的硬體設備，可幫助消費者建立理想的生活情境，無論是冥想、伸展運動、腦力開發訓練、觀賞串流影音等，甚至是在虛擬實境中與朋友聊天會面都能滿足。VIVE Flow 11 月在台正式上市，目前也與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，預計明年第一季談定。

驊訊是臉書 Oculus 及宏達電 HTC Vive 供應商，長期供應音訊晶片，也積極投入非筆電產品，近期更推高畫質環境降噪技術，提供消費者 VR 裝置的沉浸式體驗。威鋒電子則是高速傳輸介面控制晶片業者，供應 HTC 及華為 VR 裝置關鍵 USB 傳輸晶片，受惠影像傳輸速度要求更高，威鋒推出 USB4 晶片，挾技術、集團出海口兩優勢，搶攻元宇宙商機。

義隆 (2458-TW) 旗下感測晶片商義明，為聯想、宏達電供應商，擁有 3D 深度感測技術，伴隨 VR 與物聯網推升人機介面應用需求，後續營運動能看俏；利基型記憶體廠商鈺創 (5351-TW) 旗下鈺立微電子，布局 AR/VR 市場有成，市面上有多款 VR 頭戴式裝置採用鈺立微電子 3D 立體視覺影像 IC，在 AR 方面，預計明年將與合作廠商正式亮相 AR 智慧眼鏡方案，受外界高度關注。

亞信 (3169-TW) 近年耕耘工業與遊戲領域有成，今年來好消息頻傳，除了 USB 乙太網路控制晶片攻入日系遊戲機的周邊配件市場外，高速乙太網路控制晶片也與連接器大廠攜手打入工控領域，在物聯網方面，亞信整合乙太網控制自動化技術，搶進協作型機器人的電控驅動系統也傳出捷報，隨著大股東聯發科積極搶進 WiFi 6 商機，亞信營運可望水漲船高。

光通訊大廠聯亞 (3081-TW) 積極搶攻元宇宙商機，與美系大廠合作開發虛擬頭戴裝置，開發裝置內偵測眼球用的 PD(檢光器)、LD(雷射二極體)，確保能掌握使用者所需的影像，擴展新一波成長動能。

中光電近年在 VR/AR 領域都有所布局，專攻光學引擎與眼鏡模組方案，掌握裝置中的重要心臟，主要由旗下影像產品事業群負責，公司透露，目前 AR 投影光機至少有 10 個客戶正在出貨中，且上半年訂單量不算少，但整體市場仍在起步中，密切關注後續變化。

訊連長期耕耘相機、播放軟體技術，「抓臉」技術一流，並開發出人臉辨識技術，成為元宇宙虛擬頭戴裝置重要軟體之一，旗下轉投資玩美移動就運用 AI 臉部特徵辨識技術，順利發展出 AI 與 AR 美妝應用，獲多家科技巨擘青睞。訊連也透過深度學習法開發更多人臉辨識系統，過去幾年已在物聯網、安控等領域大有斬獲，近期更切入金融、保險領域，推出 FInTech 解決方案。

此外，蘋果將推出首款 AR 眼鏡，市場指出，這款頭戴顯示裝置搭載 2 組微型投影機，可將影像投射在眼鏡鏡片上，而最關鍵的技術由台廠揚明光 (3504-TW) 負責供應，雖然天風證券分析師郭明錤表示，蘋果眼鏡量產時程可能自 2022 年第 2 季延後至 2022 年第 4 季底，但新品在營收占比本就不大，隨著光學、車用鏡頭出貨加溫，今年仍可望恢復獲利。

元宇宙題材不僅僅只是在 VR、AR 硬體產業上，未來重點將不再是單一企業或產品，也需要仰賴不同技術領域的科技公司，開發能在元宇宙世界運作的軟體程式，因此，包括人工智慧、高效能晶片、雲端運算、區塊鏈、遊戲產業、社群平台等都將扮演關鍵的重要角色，相關供應鏈都有機會分一杯羹。