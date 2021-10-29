〈瑞昱法說〉Q3毛利率飆52.6%再創高 EPS 9.57元 前三季大賺超過兩股本

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠供應短缺、漲價效應，毛利率衝上 52.6%，推升稅後純益達 48.88 億元，雙創歷史新高，季增 13.5%，年增 94.8%，每股稅後純益 9.57 元，累計前三季達 23.98 元，同步改寫新猷。

瑞昱第三季營收 289.55 億元，季增 12.1%，年增 29.2%，毛利率 52.6%，季增 2.2 個百分點，年增 11..2 個百分點，營益率 18.5%，季增 1.9 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益 48.88 億元，季增 13.5%，年增 94.8%，每股稅後純益 9.57 元。

瑞昱前三季營收 781.35 億元，年增 40.34%，毛利率 49.55%，年增 6.89 個百分點，營益率 16.19%，年增 5.43 個百分點，稅後純益 122.48 億元，年增 98.57%，每股稅後純益 23.98 元。

瑞昱副總黃依瑋表示，因應中國長假，10 月訂單提早出貨，推升 9 月、第三季營收雙創高，整體 PC 需求仍維持高檔，PC、非 PC 營收比重分別 36%、64%，與上半年相當，毛利率較高的主因是供給緊缺下，有助較佳的產品組合。

瑞昱本季庫存水位也提升至 155.15 億元，較去年大增 95%，黃依瑋補充，現今庫存增加，主要是因供應鏈長短料，預期庫存將在未來幾個月消化完畢，重申庫存水位仍屬健康。