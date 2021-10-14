〈彭双浪開講〉友達拚轉型 電競面板全年出貨翻倍增

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續進行雙軸轉型策略，力拚降低面板景氣循環影響，董事長彭双浪今 (14) 日表示，隨著消費性電視面板比重降低，轉型效益逐步發酵，預期第三季比重將較第二季 26% 再下降，預期今年電競面板出貨將較去年翻倍成長。

友達雙軸轉型策略以高端產品 (Go Premium)、場域經濟 (Go Vertical) 為兩大方向，彭双浪表示，雖然整體面板產業循環仍在，但友達努力透過加值、雙軸轉型，降低營運起伏，維持穩健成長動能，希望外界看友達，不再只是單純的一家面板公司。

彭双浪指出，友達轉型成果逐步浮現，日前公布的 9 月營收就繳出月增、年增雙成長表現，優於同業，未持續努力降低景氣循環衝擊。

策略上，彭双浪表示，友達不以產能規模為競爭，而是以價值為導向，包含專注高階電競面板、85 吋大螢幕無邊框電視面板等，統計今年加值產品就已占整體營收比重逾 5 成，電視面板也逐步降低消費性比重，聚焦大尺寸、高值化市場。

由於近期第三季電視面板暴跌，導致外界看淡面板營運，對此，彭双浪也回應，友達第二季電視面板比重已下滑，第三季會持續減少。

彭双浪今日以台北市電腦公會理事長身分，出席參觀未來科技館、台灣技術博覽會，展望未來，他認為，人工智慧、智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧教育等創新應用，都有助未來社會、經濟、生活的發展，看好疫後非接觸式、線上線下整合將為產業帶來更多商機。