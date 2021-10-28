〈金管會備詢〉將來銀行今年底前可望有將來 須過三點審查

純網銀樂天國際、LINE Bank 今 (2021) 年上半年已經上線，但唯一的「國家隊」代表將來銀行至今仍難產，備受立委關注，金管會主委黃天牧今 (28) 日表示，應該有機會在年底前開張，但之前需先通過金管會三點審查。

黃天牧表示，將來銀行還在審查三重點，第一，這家純網銀高階負責人因為年中更換過，管理團隊需要大幅調整，金管會還再檢視中；第二，先前檢查局所看到的缺失，將來銀行有無改進；第三，新負責人進去將來銀行後，該行策略有無不一樣。

立委吳秉叡表示，將來銀行是純網銀中唯一的國家隊，外界對它的進度有所期待，也會關心是不是有其他風波導致無法上線，或者開業後是否跟得上其他家的進度等，是否已有具體的開業時間點？

黃天牧表示，目前來看將來銀行的基本條件符合，但有缺失還要釐清，會加速審查，預期不會到明年，今年有可能開業。

吳秉叡也關切已經開業的純網銀現狀，是否符合金管會當初開放純網銀的期待，黃天牧表示，金管會同意成立純網銀，且之前對於網路授信業務法規鬆綁，就是希望純網銀業務可以多一些開展；站在監理立場，金管會在乎客戶的服務、法遵與資安，至於客戶多少是經營策略的問題。

對於 LINE Bank 客戶數「後發先至」，甚至超越樂天銀行一倍，黃天牧表示，樂天銀行大股東在日本有經驗，相信該行會依照原股東在日本的策略，循序漸進地發展；至於客戶數，樂天銀行是電商、LINE Bank 是社群媒體，客源數字不同，因此先開業的客戶數字才比較少。